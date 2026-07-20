Polska gospodarka wrzuca wyższy bieg. Solidne dane z przemusłu oraz rynku pracy

Ważny sygnał dla RPP i kursu PLN: Wyższa aktywność gospodarcza zmienia układ sił na rynku. Sprawdź, co te odczyty oznaczają dla stóp procentowych i wyceny złotego.

Czerwcowe dane z polskiej gospodarki przynoszą serię pozytywnych zaskoczeń, wskazując na silniejsze od oczekiwań ożywienie. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował serię odczytów, w którym niemal wszystkie kluczowe wskaźniki, od produkcji przemysłowej i budowlanej, po dynamikę płac pokonały oczekiwania rynkowe. Powyższe dane poprawiają ocenę polskiej gospodarki na koniec II kwartału, pomimo pojawienia się ostatnich wątpliwości o kondycję, która wpłynęła dodatkowo na słabość polskiego złotego. Czy to oznacza, że przy uspokojeniu się sytuacji na Bliskim Wschodzie może dojść do poprawy obrazu na rynku walutowym?

Jak wypadły poszczególne dane?

Produkcja przemysłowa (za czerwiec 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym: +7,6% (prognoza: +7,4%, wynik za maj: +4,1%) Zmiana w ujęciu miesięcznym: +2,0% (prognoza: +2,7%, wynik za maj: -0,8%)



Roczna dynamika produkcji wyraźnie przyspieszyła, notując mocny skok względem maja i przebijając oczekiwania rynku. Choć wzrost miesięczny był nieznacznie słabszy od szacunków analityków, sektor z nawiązką odrobił majowe spadki. Liderami wzrostów były branże związane z górnictwem (+28,3% r/r) oraz energetyką (+16,4% r/r).

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (za czerwiec 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym: +5,9% (prognoza: +5,6%, wynik za maj: +5,8%) Zmiana w ujęciu miesięcznym: +2,5% (prognoza: +2,3%, wynik za maj: -3,8%)



Płace rosną szybciej niż zakładał rynkowy konsensus, zarówno w relacji rocznej, jak i miesięcznej. Wyraźne odbicie w stosunku do maja pokazuje, że presja płacowa w firmach wciąż się utrzymuje, a nominalne średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowało się na wysokim poziomie powyżej 9,4 tys. zł. To oczywiście sygnał dla banku centralnego, który na ten moment sygnalizuje stabilizację stóp procentowych, ale wraz z rosnącymi ryzykami inflacyjnymi, wyższe płace mogą dolać oliwy do ognia oczeiwań dotyczących potencjalnych podwyżek. Choć EBC dokonał w ostatnim czasie podwyżki, to jednak stopy procentowe w strefie euro pozostają wyraźnie niższe niż w Polsce.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (za czerwiec 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym: -0,9% (prognoza: -0,9%, wynik za maj: -0,9%) Zmiana w ujęciu miesięcznym: 0,0% (prognoza: 0,0%, wynik za maj: -0,1%)



Sytuacja kadrowa w przedsiębiorstwach pozostaje zgodna z przewidywaniami analityków. W ujęciu miesięcznym liczba etatów stanęła w miejscu, a w ujęciu rocznym kontynuowany jest łagodny, stabilny spadek. To oczywiście lekko negatywny czynnik związany z perspektywą mocniejszego wzrostu gospodarki, ale z drugiej strony stopa bezrobocia pozostaje na stabilnym niskim poziomie.

Ceny producentów - inflacja PPI(za czerwiec 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym: +1,7% (prognoza: +1,6%, wynik za maj: +2,4%) Zmiana w ujęciu miesięcznym: -0,2% (prognoza: -0,3%, wynik za maj: 0,0%)



Inflacja po stronie producentów wyraźnie hamuje w ujęciu rocznym (spadek z 2,4% do 1,7%), zbliżając się do prognoz. Co istotne, z miesiąca na miesiąc ceny spadły o 0,2%, co oznacza, że firmy nie borykają się obecnie z silną, nową presją kosztową, którą musiałyby przerzucać na klientów. Z drugiej strony odbicie cen paliw w lipcu może zmienić tę sytuację w najbliższym czasie

Produkcja budowlano-montażowa (za czerwiec 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym: +5,2% (prognoza: +5,1%, wynik za maj: +3,9%)



Sektor budowlany kontynuuje bardzo dobrą passę. Znaczne przyspieszenie z majowego poziomu 3,9% r/r i pobicie oczekiwań analityków potwierdza, że w budownictwie trwa wzmożona aktywność, co stanowi ważny filar wspierający dynamikę PKB.

Co to oznacza dla gospodarki oraz złotego?

Opublikowane dane to „jastrzębi” i optymistyczny sygnał dla wzrostu gospodarczego Polski, choć oczywiście nie oznacza to, że niektóre odczyty mogłyby prezentować się lepiej z perspektywy takich problemów w Polsce jak ekstremalny deficyt. Niemniej obecna sytuacja za czerwiec prezentuje się zdecydowanie lepiej niż wydźwięk dotyczący danych w ostatnich kilku miesiącach. Przemysł wyraźnie odbija po trudniejszych okresach, a wspiera go budownictwo, co sugeruje wysoką aktywność inwestycyjną lub ożywienie popytu z zagranicy. Jednocześnie rynek pracy udowadnia swoją siłę: pracodawcy może nie tworzą lawinowo nowych miejsc pracy (zatrudnienie lekko spada), ale muszą mocniej sięgać do kieszeni, by utrzymać pracowników. Solidny wzrost wynagrodzeń (5,9% r/r) w środowisku hamującej presji cenowej w przemyśle oznacza, że realne dochody Polaków rosną. To z kolei powinno stymulować konsumpcję prywatną, która będzie głównym motorem napędowym PKB w kolejnych kwartałach. Warto jednak podkreślić, że spadające zatrudnienie jest czynnikiem, który może nieco martwić z perspektywy długoterminowej.

Seria lepszych od oczekiwań odczytów to doskonała informacja dla krajowej waluty. Silne dane o produkcji i rosnące szybciej od prognoz wynagrodzenia pokazują odporność gospodarki. Dla Rady Polityki Pieniężnej utrzymująca się presja płacowa to argument za ostrożnością i utrzymywaniem wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas, aby nie dopuścić do odrodzenia się inflacji konsumenckiej. Perspektywa silnego wzrostu gospodarczego połączona z relatywnie restrykcyjną polityką pieniężną (brak szybkich obniżek stóp) tradycyjnie przyciąga kapitał zagraniczny. W związku z tym, opublikowane dane powinny wspierać poprawę sytuacji złotego, choć jednocześnie środowisko zewnętrzne ma obecnie kluczowy wpływ na notowania naszej waluty.

USDPLN cofa się z okolic 3,80, choć ruch spadkowy na dolarze widać również na szerokim rynku. Źródło: xStation5