Polskie aktywa rosną mimo wizyty dyrektora CIA w Moskwie 🔼

Wczorajsze doniesienia o wizycie dyrektora CIA, Ratcliffa w Moskwie nie spotkały się z "niepewnością" wokół polskich aktywów. Ponieważ wcześniejsza, również "dość zaskakująca" wizyta szefa CIA, Billa Burnsa miała miejsce w październiku 2021 roku, przyczyniło się to do spekulacji wokół potencjalnych dalszych planów Rosji dot. Ukrainy i ofensywy jesienno-zimowej czy mobilizacji, państw bałtyckich i wymiany informacji wywiadowczych. USDPLN notowany jest przy poziomie 3,68, a WIG20 zyskuje prawie 1%.

To pokazuje, że globalny kapitał pozostaje relatywnie spokojny o geopolityczną przyszłość na wschodniej flance NATO. Nie oznacza to, że ryzyka związane z działaniami militarnymi całkowicie znikęły, ale rynek nie wycenia ich obecnie "podejrzanie wysoko". Co więcej, europejska zbrojeniówka radzi sobie słabo - akcje Rheinmetallu tracą dziś prawie 0,5% choć w ostatnich tygodniach sektor zbrojeniowy rzeczywiście odrobił część ogromnych strat z pierwszej połowy roku.

Po obu stronach Atlantyku miały niedawno i mają miejsce szeroko zakrojone ćwiczenia (NORAD, EUCOM, Viking itd.), sugerujące "spięcie" Ameryki Północnej i Europy w jeden system reagowania. Nie musi to jednak oznaczać niczego więcej, niż realizacji w praktyce "doktryny odstraszania".

Niemcy w ostatnim czasie informowały, że przekażą Ukrainie 600 pocisków PAC-2 do Patriot (dostawy na 2027 i 2028), a Stany Zjednoczone mają w planach istotne zwiększenie skali produkcji. Donald Trump informował jednak, że produkcja pocisków w Ukrainie nie jest przesądzona, choć negocjacje z Kijowem trwają.

Teoretycznie powodem wizyty szefa CIA nie musiał być wątek wojny w Ukrainie czy NATO - być może ważny jest tutaj Iran. Wizyta zbiegła się z nasileniem przez Waszyngton presji gospodarczej i izolacji finansowej Teheranu, a Rosja pozostaje jednym z najważniejszych partnerów wojskowych i politycznych Iranu. W kontekście tym pojawiały się w ostatnim czasie zarzuty dotyczące rosyjskiego wsparcia wywiadowczego. Być może więc to było przedmiotem rozmów.

Dla inwestorów w Polsce kluczowy jest jednak fakt, że wizyta ta w żadnym stopniu nie wpłynęła na percepcję inwestycyjną polskiego rynku i akcji, co przy ew. oczekiwanej eskalacji geopolitycznej moglibyśmy oczekiwać słabości na GPW czy złotego. Nie obserwujemy tego obecnie, a wręcz przeciwnie - koniunktura na polskiej giełdzie jest świetna.

Wykresy W20 i USDPLN (interwał D1)

W20 zbliża się do okolic 4050 punktów, celując w nowy, historyczny rekord. Mocne wzrosty akcji KGHM-u wspierają indeks, ale świetnie radzi sobie również WIG-Banki, który rośnie 1,3%.

Źródło: xStation5

Kurs USDPLN wrócił poniżej 200-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), wchodząc w średnioterminowy trend spadkowy. Sprzedający próbują "złamać" wzrostowy trend na parze, który kształtował się od lutego, tego roku. Głębszy spadek niżej - do 3,64 mógłby sugerować, że para nie zdołała utrzymać tego trendu. Ważnym oporem pozostaje 3,70.

Źródło: xStation5