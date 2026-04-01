Poranna odprawa (01.04.2026)

-
Ceny ropy ponownie wzrosły. Notowania OIL zyskują 1,30% do 104,40 USD za baryłkę, a OIL.WIT 1,10% do 102,60 USD za baryłkę.
-
Nowe uderzenia na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki utrzymywały ryzyko podażowe na wysokim poziomie. Jednocześnie wypowiedzi Trumpa o możliwym wycofaniu ograniczyły dalsze wzrosty.
-
Trump stwierdził, że USA mogą wycofać się w ciągu dwóch–trzech tygodni i że formalne porozumienie z Iranem nie jest konieczne. Sugeruje to przejście w kierunku narracji “cele osiągnięte”. Kluczowym warunkiem jest neutralizacja zagrożenia nuklearnego Iranu, a nie osiągnięcie porozumienia dyplomatycznego.
-
Zjednoczone Emiraty Arabskie zbliżają się do bezpośredniego zaangażowania militarnego w działania mające na celu ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Arabia Saudyjska i Bahrajn wydają się bardziej zgodne, podczas gdy Katar, Oman i Kuwejt utrzymują ostrożne stanowisko. Ewentualna koalicja koncentrowałaby się na bezpieczeństwie morskim i obronie powietrznej.
-
Nowe ataki, w tym uderzenia w pobliżu Doha i infrastruktury paliwowej w Kuwejcie, pokazują, że szlaki energetyczne pozostają narażone.
-
PMI dla przemysłu w Chinach spadł do 50,8 z 52,1, co oznacza czwarty miesiąc ekspansji, ale w wolniejszym tempie. Produkcja, zamówienia i zatrudnienie nadal rosną. Jednak rosnące koszty i pogarszające się warunki podażowe zaczynają ciążyć sektorowi. Konflikt na Bliskim Wschodzie coraz bardziej wpływa na koszty produkcji w Chinach.
-
Ceny nakładów w Chinach wzrosły najszybciej od marca 2022 r., a ceny produkcji osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat. Firmy zaczynają przenosić wyższe koszty na klientów.
-
PMI dla Japonii spadł do 51,6 z 53,0 — nadal powyżej 50, ale ze słabszym tempem wzrostu. Produkcja, zamówienia i zatrudnienie rosną, lecz wolniej. Wyższe ceny energii podbiły koszty najszybciej od ok. 19 miesięcy.
-
PMI dla Australii spadł do 49,8, ponownie poniżej poziomu 50. Nowe zamówienia spadły po raz pierwszy od pięciu miesięcy. Koszty produkcji wzrosły do najwyższego poziomu od 3,5 roku, głównie przez energię i transport. Nastroje biznesowe wyraźnie się pogorszyły.
-
Amerykańskie indeksy mocno wzrosły w reakcji na oczekiwania szybszego zakończenia konfliktu. US30 wzrósł o 2,55%, US500 prawie 3,00%, a US100 3,90%. Był to jeden z silniejszych impulsów od maja 2025 r.
-
OpenAI przeprowadziło rundę finansowania o wartości 122 mld USD przy wycenie 852 mld USD. Runda może być przygotowaniem do IPO w 2026 r.
