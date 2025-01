Poranna odprawa (02.01.2025)

Aktywność chińskiego sektora wytwórczego wzrosła w grudniu mniej niż oczekiwano. Indeks PMI dla przemysłu Caixin spadł do 50,5 punktów, w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 51,6 i odczytem z poprzedniego miesiąca na poziomie 51,5. Spadek można powiązać ze spadkiem zamówień eksportowych i schłodzeniem optymizmu przedsiębiorców co do perspektyw gospodarczych Chin.