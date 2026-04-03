Poranna odprawa (03.04.2026)

Tło rynkowe:
- Rozpoczynamy ostatnią w tym tygodniu sesję na rynkach finansowych przed długim weekendem wynikającym ze Świąt Wielkanocnych.
- Z tego powodu handel na większości rynków dzisiaj w dużej mierze nie będzie przeprowadzany. Podobnie sesja wyglądać będzie w poniedziałek z wyjątkiem USA.
- Ogarniaczona zmienność dzisiejszej sesji może odnaleźć jednak swoisty opór o godzinie 14:30, kiedy to poznamy kluczowe dane NFP z amerykańskiej gospodarki za marzec.
Informacje ze świata i rynków:
Chiński PMI dla sektora usług (Caixin) za marzec wyniósł 52,1, co oznacza wyraźne spowolnienie względem lutowego poziomu 56,7 – czyli 33-miesięcznego szczytu. Sektor pozostaje w strefie ekspansji już ponad trzy lata, jednak wzrost wyhamował – eksport zamówień wrócił do kontrakcji, zatrudnienie spadło drugi miesiąc z rzędu, a firmy obniżają ceny ze względu na słabą siłę cenową. Kompozytowe PMI również spowolniło, choć utrzymuje się powyżej granicy 50 punktów.
Japoński PMI dla sektora usług (S&P Global) za marzec wyniósł 53,4, nieznacznie schodząc z lutowego poziomu 53,8 – 21-miesięcznego szczytu. Sektor pozostaje w ekspansji już 12. miesiąc z rzędu, jednak momentum słabnie – wzrost nowych zamówień był najwolniejszy od trzech miesięcy, a koszty energii mocno rosną w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Najbardziej niepokojący sygnał to zaufanie biznesu, które spadło do najniższego poziomu od czasów pandemii.
Trump ponownie zagroził Iranowi, zapowiadając zniszczenie mostów i elektrowni, jeśli Teheran nie spełni warunków rozejmu, w tym natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Iran w odpowiedzi obiecał "miażdżące ataki" na cele amerykańskie, a eskalacja konfliktu, trwającego już ponad miesiąc przy udziale USA i Izraela, rodzi poważne obawy prawne, gdyż celowe niszczenie infrastruktury cywilnej może stanowić zbrodnię wojenną według prawa międzynarodowego.
Jak podała agencja TASS Iran sygnalizuje gotowość do negocjacji z Europą i Azją w sprawie cieśniny Ormuz i handlu ropę z pominięciem udziału USA i Izraela.
Iran twierdzi, że obrona przeciwlotnicza IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) zestrzeliła amerykański myśliwiec F-35 nad środkowym Iranem.
Przypomnijmy, że wczoraj Iran ogłosił, że wspólnie z Omanem opracowuje protokół regulujący ruch statków przez Cieśninę Ormuz, co częściowo uspokoiło nastroje na rynkach azjatyckich i pchnęło większość indeksów w górę.
Ropa naftowa na wieloletnich szczytach – Ceny ropy eksplodowały w czwartek: WTI skoczył o 12% do 112,06 USD/bbl, Brent wzrósł o 8% do 109,24 USD/bbl.
- W Azji najlepiej radzą sobie dzisiaj giełdy w Japonii oraz Korei Południowej, gdzie widzimy wzrosty sięgające odpowiednio 1,25% i 2,77%,
Na rynku Forex najlepiej radzą sobie frank szwajcarski, funt brytyjski oraz dolar amerykański. Spadki dominują przede wszystkim na kursach walut Antypodów oraz euro.
