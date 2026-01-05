Poranna odprawa (05.01.2026)

Podczas weekendu Maduro został zatrzymany w operacji wojskowej. Trump stwierdził, że USA mają teraz „pełny dostęp” do wenezuelskich zasobów i chce powrotu amerykańskich firm naftowych do kraju. Zostały odnotowane jedynie lekkie uszkodzenia infrastruktury w porcie La Guaira, jednak produkcja PDVSA pozostała nienaruszona.

Rosja i przedstawiciele UE ostrzegli w kwestii suwerenności i wezwali do powściągliwości.

Notowania ropy silnie wahały się: początkowe spadki zostały odrobione, po czym ceny ponownie zanurkowały. Ropa traci 0,55% w momencie publikacji.

Obawy o zakłócenia w Wenezueli osłabły, ponieważ produkcja i eksport w dużej mierze pozostały nienaruszone.

Trump zasugerował możliwe działania wobec Kolumbii oraz ponowił ostrzeżenia pod adresem Meksyku, powołując się na aktywność karteli. Rynki postrzegają podwyższone premie za ryzyko regionalne, ale ograniczony krótkoterminowy wpływ na rynek ropy, biorąc pod uwagę produkcję Wenezueli <1 mb/d. Ryzyko wydarzeń pozostaje w dużej mierze zależne od stabilności politycznej po przewrocie.

W wyniku wzrostu niepewności oraz ryzyka geopolitycznego podczas weekendu najmocniej reagują metale szlachetne. Złoto odbija ponad 2,05% do 4420 USD za uncję. Za nim zyskuje również srebro (+3,90%), pallad (2,20%) oraz platyna (3,80%).

Podczas weekendu miało również miejsce spotkanie OPEC+. Konkluzją spotkania jest utrzymanie poziomów wydobycia bez zmian, wzmacniając przekaz, że rynek pozostaje dobrze zaopatrzony, mimo ryzyka geopolitycznego.

Ośmiu producentów ropy potwierdziło pauzę na I kw. 2026, wskazując na sezonową słabość popytu i „zbilansowany” rynek. Dobrowolne cięcia o łącznej skali 1,65 mb/d pozostają w rezerwie do ewentualnego stopniowego przywracania.

Finalny PMI dla przemysłu z Japonii wzrósł do 50,0 (listopad: 48,7), kończąc 5-miesięczną fazę spadków. Nowe zamówienia spadały w najwolniejszym tempie od 19 miesięcy; produkcja ustabilizowała się. Zatrudnienie rosło 4. miesiąc z rzędu, jednak ceny nakładów przyspieszyły do najszybszego tempa od kwietnia.

Chiński PMI dla usług obniżył się do 52,0, notując czwarty z rzędu miesiąc spowolnienia. Popyt eksportowy osłabł, utrzymywały się redukcje zatrudnienia, choć oczekiwania na 2026 r. poprawiły się.

Prezes Ueda potwierdził gotowość do kontynuacji podwyżek stóp, jeśli wzrost i inflacja będą zgodne z prognozami. Rosnąca pewność co do trwałego mechanizmu płace–ceny; normalizacja polityki przedstawiana jako stopniowa. Mimo to JPY pozostaje dzisiaj jedną ze słabszych walut; USDJPY zyskuje 0,21%.

Rynek kryptowalut zyskuje, a Bitcoin powraca powyżej 90000 USD zyskując dzisiaj 1,00% do 92400 USD, a Ethereum zyskuje 1,45% do 3150 USD. PwC sygnalizuje głębsze zaangażowanie w rynek krypto przy bardziej przejrzystych regulacjach w USA (GENIUS Act).

