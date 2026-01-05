Rynki reagują na weekendowe działania USA w Wenezueli 💡

Pierwsze reakcje rynkowe po weekendowych wydarzeniach w Wenezueli mogą nieco zaskoczyć. Ropa naftowa traci na wartości, ale bardzo niewiele względem piątkowych zamknięć, co może oznaczać, że faktycznie rynek bardziej dostrzega szansę na większą aktywizację wenezuelskich złóź naftowych i co za tym idzie wzrost światowej podaży surowca, ale w bardzo długim terminie. Przypomnijmy, że Weznezuela posiada głównie ciężką, niemal bitumiczną ropę naftową, zupełnie inną niż ta wydobywana np. w Arabii Saudyjskiej. Jest ona droga w eksploatacji i wymaga zaawansowanej technologii rafinacji, żeby mogła ona płynąć rurociągami do miejsc zbytu. Niewielkie spadki wskazują, że rynek widzi szansę na powolny oraz długoterminowy proces rozwoju tej gałęzi przemysłu w Wenezueli przy pomocy kapitału USA, ale nadal potrzeba wiele czasu, żeby tak się faktycznie stało.

Dolar amerykański zyskuje na wartości, co może znaczyć, że po pierwsze rynek widzi w przyszlości silniejszą kartę przetargową na rynku ropy, co fundamentalnie może wzmocnić zaufanie do “petrodolara” jako waluty rezerwowej świata, zagrażającego w pewnym stopniu kartelowi OPEC.

Największe zmainy cenowe widzimy jednak na rynku metali szlachetnych. Złoto wznawia rajd powyżej 4425 USD, a srebro notowane jest powyżej 75,8 USD, zyskując względem piątkowej sesji ponad 4,4%. Taka reakcja rynku może wskazywać typowe zagranie transferu kapitału do tzw. “Bezpiecznych przystani”, do których metale szlachetne się zaliczają. Aprecjacja ta nabiera jednak jeszcze innego znaczenia, ponieważ możliwy wzrost podaży ropy na świecie będzie zmniejszało presję inflacyjną, co zachęci banki centralne do dalszego luzowania warunków monetarnych w swoich gospodarkach. Takie środowisko jest korzystne złoto, które co do zasady ma właśnie chronić przed łatwo dostępnym pieniądzem, który w średnim terminie po raz kolejny może napędzać spiralę wzrostu cen w gospodarce.

Na giełdzie natomiast sentymenty są bardzo dobre, europejskie parkiety zyskują średnio 0,9%, mimo słabości polskiego rynku. Szczególnie dobrze radzą sobie sektory wydobywcze oraz technologiczne, słabość natomiast widzimy na rynku paliwowym, gdzie przeważają spadki notowań akcji głównych spółek. Czekamy na reakcje rynków w USA o godzinie 15:30.

Polacy najprawdopodobniej nie odczują weekendowej rekacji Ameryce Południowej. Na ten moment trwale zmiany na rynku paliw są mało widoczne, chociaż w pewnych okolicznościach, w długim terminie faktycznie mogą zwiększyć dostępność ropy na świecie. Wydaje się, że będzie to jednak odległy i długi proces, co pozwoli na wycenę tego scenariusza przez rynek bez ryzyka powstania nagłego szoku cenowego.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB