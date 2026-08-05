Kalendarz makroekonomiczny: ADP z USA oraz wyniki kwartalne spółek 🔎

Środowy kalendarz obfituje w istotne publikacje makroekonomiczne z USA oraz wyniki dużych amerykańskich spółek. Największą zmienność na globalnych rynkach mogą wywołać raport ADP, dane ISM dla sektora usług oraz kwartalny komunikat Departamentu Skarbu USA dotyczący emisji i skupu długu. Wśród spółek z Wall Street uwagę przyciągną wyniki Disney, Eli Lilly, Ubera i AppLovin, natomiast w Polsce raport kwartalny opublikuje Synektik. Kalendarz makroekonomiczny O 14:15 opublikowany zostanie raport ADP z amerykańskiego rynku pracy. Konsensus zakłada wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o około 70–75 tys., wobec 98 tys. miesiąc wcześniej.

O 14:30 Departament Skarbu USA przedstawi kwartalny komunikat dotyczący refinansowania długu, a o 17:00 szczegóły aukcji obligacji 3-, 10- i 30-letnich oraz planowanego skupu papierów.

O 16:00 poznamy indeks ISM dla amerykańskiego sektora usług, wraz z subindeksami cen i zatrudnienia. Prognoza dla głównego wskaźnika wynosi 54,5 pkt.

O 16:30 opublikowany zostanie raport EIA o zapasach ropy naftowej w USA.

Wcześniej rynek pozna finalne indeksy PMI dla usług w strefie euro i Wielkiej Brytanii oraz decyzję Banku Rezerw Indii, który pozostawił stopę procentową na poziomie 5,25%. Spółki z USA Walt Disney opublikuje wyniki za III kwartał roku fiskalnego 2026. Kluczowe będą rezultaty streamingu oraz przychody z parków rozrywki.

Eli Lilly przedstawi wyniki za II kwartał. Inwestorzy skoncentrują się na sprzedaży leków GLP-1 oraz możliwościach zwiększania produkcji.

Uber pokaże dane za II kwartał, w tym dynamikę wartości zamówień w segmencie przewozów i dostaw.

AppLovin zaraportuje wyniki platformy reklamowej wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Western Digital i SanDisk przedstawią wyniki, które mogą pokazać kondycję rynku pamięci NAND oraz popyt ze strony centrów danych AI. Spółki z Polski Synektik opublikuje skonsolidowany raport finansowy za III kwartał roku obrotowego 2025/2026.

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