Poranna odprawa (07.01.2026)

-
Kontrakty na amerykańskie indeksy handlują w dużej mierze na płasko, odzwierciedlając zachowawczość inwestorów przed zaplanowanymi na dzisiaj danymi makro (nowe wakaty wg JOLTS oraz ISM PMI dla usług). Największe ruchy widać na Russellu 2000, który wrócił powyżej psychologicznego poziomu 2600 (US2000: +0,15%) oraz na US100, który cofa się 0,2%.
-
W swoim poście w mediach społecznościowych Donald Trump podał, że władze tymczasowe Wenezueli przekażą USA 30–50 mln baryłek objętej sankcjami ropy, która zostanie sprzedana po cenach rynkowych. Prezydent USA zlecił natychmiastową realizację planu Sekretarzowi Energii Chrisowi Wrightowi. Ropa cofa się drugi dzień z rzędu (Brent: -0,8%, WTI: -1,2%).
-
Rynki w Azji i na Pacyfiku korygują po rekordowym starcie roku, napędzanym przez AI i spółki technologiczne. Najwięcej traci CHN.cash (-1,25%) i HK.cash (-1%), nieco łagodniejsze spadki obserwujemy w Japonii (JP225: -0,3%) i Australii (AU200.cash: -0,3%).
-
Inflacja CPI w Australii wyniosła w listopadzie 3,4%, spadając z 3,8% w październiku. Presja inflacyjna osłabła w towarach i usługach, głównie dzięki wolniejszym wzrostom cen energii i podróży. Największy wpływ miały koszty mieszkań, żywności i transportu. AUDUSD (+0,17%) kontynuuje wzrosty pomimo mniejszego od oczekiwań CPI, głównie ze względu na lepki odczyt bazowy, przekraczanie celu RBA oraz mniejszą wagę odczytu względem danych kwartalnych.
-
Aktywność w japońskim sektorze usługowym wzrosła w grudniu, lecz tempo ekspansji sektora jest najniższe od maja. PMI dla usług spadł silniej niż oczekiwano do 51,6 z 53,2 w listopadzie (prognoza: 52,5). Wzrost nowych zamówień osłabł mimo poprawy popytu eksportowego. Zatrudnienie wzrosło najszybciej od połowy 2023 r., a koszty i ceny silnie przyspieszyły. Nastroje biznesowe pozostały historycznie dobre, co zwiększa oczekiwania wobec wydatków kapitałowych, a tym samym presję na Bank Japonii, która wspiera jena (USDJPY: -0,2%).
-
Indeks dolara ponownie schodzi poniżej 30-dniowej średniej wykładniczej (USDIDX: -0,07%), choć zmienność na rynku FX pozostaje przytłumiona. AUD i JPY wyprzedzają dzisiaj pozostałe waluty G10 na fali danych makroekonomicznych, największe straty odnotowuje z kolei dolar nowozelandzki (NZDUSD: -0,1%, NZDJPY: -0,25%, AUDNZD: +0,25%). EURUSD odbija zaledwie 0,05% do 1,169.
-
Metale szlachetne odnotowują głęboką korektę po ostatniej serii wzrostów. Najwięcej osuwa się platyna (-7,40%), złoto traci 1,05% do 4446 USD za uncję, srebro 3,5% do 78,34 USD za uncję.
-
Na kryptowalutach dominuje umiarkowany pesymizm. Bitcoin traci 0,7% do 92 750 USD, natomiast Ethereum 0,85% do 3252 USD.
