Poranna odprawa (07.04.2026)

🕌 Iran — deadline dziś wieczór
Trump powtórzył, że dzisiejszy wieczór (środa 3:00 w nocy czasu europejskiego/polskiego) to „ostateczny termin" dla Iranu na otwarcie Cieśniny Ormuz — w przeciwnym razie grozi zniszczeniem infrastruktury energetycznej kraju. Jednocześnie dodał, że rozmowy „idą dobrze" i że chciałby dojść do porozumienia — rynek interpretuje to jako klasyczny zabieg negocjacyjny.
Iran oficjalnie odrzucił ultimatum, nazywając groźby Trumpa „arogancką retoryką", jednak Axios donosi, że USA traktują tę odpowiedź jako taktykę negocjacyjną, nie definitywne zamknięcie drzwi. Ukryty dialog między stronami pozostaje podobno aktywny, a Waszyngton zachowuje możliwość opóźnienia działań militarnych, jeśli pojawi się wiarygodna ścieżka do dealu.
💣 Kulisy operacji wojskowej USA
Wall Street Journal ujawnił szczegóły tajnej misji ratunkowej: amerykańskie lotnictwo zrzuciło 100 bomb o wadze 900 kg każda, angażując 155 samolotów, aby zabezpieczyć pilota zestrzelonego F-15 i odciąć IRGC od miejsca katastrofy. Kilku irańskich oficerów zginęło podczas operacji.
⚖️ Kryzys przywództwa w Iranie
The Times ujawnił tajną notatkę wskazującą, że nowy Najwyższy Przywódca Iranu Modżtaba Chamenei przebywa nieprzytomny w szpitalu w mieście Kom, w stanie krytycznym. Informacja budzi poważne pytania o faktyczne centrum decyzyjne w Teheranie w trakcie trwającego konfliktu.
🚀 Arabia Saudyjska — atak rakietowy
Saudyjska obrona przeciwrakietowa zestrzelił siedem rakiet balistycznych wycelowanych we wschodni region kraju, w pobliże strategicznego centrum petrochemicznego w Jubail — obiektu odpowiadającego za ok. 7% saudyjskiego PKB. Nagrania sugerują, że część uderzeń mogła dotknąć celów naziemnych, choć oficjalne oceny szkód są wciąż prowadzone.
🛢️ Ropa — powrót do wzrostów
WTI przebija poziom $115–116/bbl, najwyżej od miesiąca w miarę jak deadline dla Iranu zbliża się do końca, a optymizm z ubiegłego tygodnia wyparowuje. Brent (OIL CFD) zyskuje 1,3% do $111, WTI rośnie 2,4% do $115,20, co stanowi klasyczną reakcja rynku energii na rosnące ryzyko dalszej eskalacji i zakłóceń w Cieśninie Ormuz.
📉 Futures — ryzyko wraca
Kontrakty na amerykańskie indeksy akcji lekko cofają się przed otwarciem — S&P 500 futures tracą ok. 0,5% w atmosferze narastającej niepewności przed wieczornym deadline'em. Europejskie futures wskazują na otwarcie blisko zera (+0,1%), po tym jak Euro Stoxx 50 zamknął czwartkową sesję ze stratą 0,7%.
📱 Samsung — wyniki napędzają Azję i mogą wspierać tech globalnie
Samsung Electronics opublikował wstępne wyniki za Q1 2026 z ośmiokrotnym wzrostem zysku operacyjnego rok do roku, bijąc prognozy analityków. To silny sygnał dla całego sektora półprzewodników — Korea Południowa (KOSPI) otwiera się mocno, a pozytywne nastroje mogą przenosić się na spółki półprzewodnikowe i technologiczne w Europie i USA (ASML, NVDA, INTC).
💱 FX i pozostałe rynki
DXY umacnia się minimalnie (+0,03% do 99,87), wspierany rosnącymi cenami ropy i ostrożnością przed deadline'em dla Iranu. EURUSD oddaje część niedawnych zysków (-0,05% do 1,1537), po komentarzach przedstawiciela EBC Stournara, że odpowiedź polityki monetarnej będzie zależeć od „skali i natury szoku energetycznego".
