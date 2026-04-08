Poranna odprawa (08.04.2026)

Na szerokim rynku obserwujemy dzisiaj odwrócenie ruchów z ostatniego miesiąca. Trump ogłosił dwutygodniową przerwę w działaniach militarnych, aby umożliwić negocjacje z Iranem. Rynki zareagowały skrajnie pozytywnie: ceny ropy spadły, USD się osłabił, a akcje i złoto wzrosły. Propozycja opiera się na 10-punktowym planie Iranu uznanym za „wykonalny”.
Kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują między 2,50-3,10%, indeks dolara USDIDX traci 0,90%, złoto zyskuje 2,26%, a ropa brent i ropa WTI traci odpowiednio 10,30% i 12,80% do 94 i 95 USD za baryłkę.
Iran domaga się m.in. pełnego zniesienia sankcji, utrzymania wpływów regionalnych oraz kontroli nad tranzytem przez Ormuz. Warunki te są uznawane przez USA za trudne do zaakceptowania. Różnice między stronami podważają szanse na trwałe porozumienie. Mimo to, że zawieszenie broni może okazać się taktyczną przerwą, reakcja rynków jest zdecydowana.
Nawet w przypadku zawieszenia broni ruch ciśnina Ormuz może pozostać ograniczona do 10–15 statków dziennie. Oznaczałoby to utrzymanie zatorów i problemów podażowych. Iran może również wprowadzić opłaty i kontrolę nad tranzytem. Sugeruje to, że wzrost podaży może być nadal strukturalnie ograniczony.
Izrael zasygnalizował, że zawieszenie broni nie obejmuje jego działań w Libanie. Władze wydają się niechętne pełnemu dostosowaniu do procesu deeskalacji USA–Iran.
Iran potwierdził, że rozmowy odbędą się w Islamabadzie 10 kwietnia. Pakistan pełni rolę kluczowego pośrednika. Harmonogram wskazuje na wąskie okno do osiągnięcia porozumienia. Wynik tych rozmów będzie kluczowy dla dalszego przebiegu konfliktu.
Wiceprzewodniczący Fed Jefferson wskazał na rosnące ryzyka inflacyjne przy jednoczesnym osłabieniu rynku pracy. Wyższe ceny ropy komplikują perspektywy polityki monetarnej. Fed sygnalizuje cierpliwość i prawdopodobne utrzymanie stóp.
Bank centralny Nowej Zelandii utrzymał stopy na poziomie 2,25%, ale ostrzegł przed rosnącą inflacją i spowolnieniem wzrostu. Inflacja może sięgnąć około 4,2% przez wzrost cen energii. Bank pozostaje gotowy do podwyżek w razie utrzymania presji inflacyjnej.
Realne wynagrodzenia w Japonii rosną najszybciej od pięciu lat. Wzmacnia to argumenty za dalszymi podwyżkami stóp przez BOJ.
Anthropic wstrzymał publiczne udostępnienie zaawansowanego modelu AI z powodu ryzyka cyberataków. Model potrafi wykrywać podatności z niespotykaną dotąd szybkością. Jest wdrażany selektywnie w celu wzmocnienia systemów obronnych.
