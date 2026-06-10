Mocny dolar i obawy o inflację ciążą Bitcoinowi i choć dzisiejsza inflacja CPI z USA niemal nie wywarła wpływu na Bitcoina, ostatnie bardzo mocne dane z rynku pracy obciążyły nastroje na rynku kryptowalut. Po spadku o ok. 50% z rekordowych poziomów z jesieni 2025 roku, a Bitcoin według kluczowych metryk on-chain, dostarczanych m.in. przez Grayscale wydaje się obecnie niedowartościowany. Choć rynek nie osiągnął poziomów wyceny obserwowanych podczas poprzednich dołków cyklu, nie istnieje żadna gwarancja, że ten cykl jeden do jednego powtórzy poprzednie bessy.

Trudna sytuacja inflacji i regulacji w USA

Perspektywy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych wydają się pogarszać w ostatnich tygodniach, postęp prac nad kluczową dla rynku crypto ustawą CLARITY Act spowolnił, co stawiaj pod znakiem zapytania wdrożenie "przyjaznych ram" regulacyjny dla rynku crypto. Niepewność wokół wejścia tych przepisów może narastać wobec wyborów uzupełniających do Kongresu, gdzie Demokraci i Republikanie wydają się mieć odmienne podejście do cyfrowych aktywów. Ewentualne zwycięstwo Demokratów w midtermach może być przez rynek crypto postrzegane jako ryzykowne. Galaxy Digital obniżył prawdopodobieństwo uchwalenia ustawy z 75% do 60% i argumentuje to ograniczoną liczbą dni roboczych pracy Senatu i kontrowersjami wokół samego projektu ustawy.

Największym ryzykiem dla BTC wydaje się obecnie nie regulacyjny klimat, a przyspieszenie inflacji, które nie tyle co podnosi szanse na podwyżki stóp , co nie daje wiele miejsca do rozpoczęcia luzowania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Inwestorzy jeszcze na początku roku brali taką sytuację za niemal oczywistą. Brutalna rewizja tych prognoz rozpędziła spadki na Bitcoinie, a jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie potrwa - wysokie ceny ropy mogą skutecznie "ciążyć" rynkowi także w III i IV kwartale. Z drugiej strony umowa pokojowa z Iranem mogłaby zadziałać dla Bitcoina jako "wyzwalacz" poprawy sentymentu i być może sprawiła, że rynki uznałyby ten moment za umowną granicę momentum.

Jest tanio, ale czy będzie taniej?

W dołkach poprzednich cykli cena BTC spadała znacznie mocniej, tworząc jeszcze większą "okazje" wedle metryk on-chain - nie mamy więc doczynienia z "idealnym" miejscem w którym Bitcoin mógłby wrócić do gry z przytupem. Spadki ceny podczas pandemii, czy po upadku giełdy FTX jesienią 2022 roku tworzyły dużo bardziej oczywiste okazje, choć trudno ignorować fakt, że niezależnie od ich skali, rynek zawsze oczekiwał, że spadki będą jeszcze głębsze. To jasne, że obecna sytuacja nie przypomina jeszcze fazy kapitulacji, wyznaczającej "dołki", ale nie ma też gwarancji, że dołek w tej bessie musi zostać zbudowany w fazie ekstremalnej paniki. Choć istnieje szansa, nie ma żadnej pewności, że właśnie ten rodzaj paniki zamknie trwający rynek niedźwiedzia.

Po pierwsze Bitcoin w hossie z lat 2024 - 2026 wzrósł relatywnie mniej, w porównaniu do rynków byka z lat 2017, czy 2021. Co za tym idzie spadki również mogą być nieco płytrsze. Poza tym mimo mocnej wyprzedaży (zwłaszcza wśród tzw. altcoinów), w branży jeszcze nie widać jeszcze potencjału na wystąpienie "czarnych łabędzi" podobnych do upadku Luna / Terra czy FTX w roku 2022. W końcu 4 lata temu rynek został w istotny sposób "wyczyszczony" i wydaje się, że dziś znajduje się w nieco lepszej kondycji. Spółka Strategy co prawda bardzo agresywnie akumuluje BTC ale posiada wystarczającą płynność operacyjną, by nie musieć sprzedawać BTC podczas gdy największe spłaty obligacji rozpocznie dopiero w latach 2028 i 2029. Jeśli dopiero wtedy Strategy byłoby zmuszone sprzedawać i spowodowało mocniejsze spadki na rynku - byłaby to najdłuższa bessa w historii rynku crypto - łamiąca '4-letni cykl halvingowy'. Fundusze ETF, których nie było jeszcze kilka lat temu mogą amortyzować spadki a bilans ich akumulacji od początku pozostaje silnie dodatni.

Wykres Bitcoina (D1)

Patrząc na cenę BTC widzimy, że kryptowaluta ma za sobą trzeci, znaczący impuls spadkowy licząc od jesieni 2025 roku. Dwa poprzednie impulsy miały podobny zasięg i jeśli tym razem sytuacja miałaby się powtórzyć, wsparcia moglibyśmy szukać mniej więcej na poziomie ok. 55 tys. USD.

Źródło: xStation5

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB