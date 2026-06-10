PILNE: BoC nie zaskakuje; stopy procentowe w Kanadzie bez zmian🚨

Bank of Canada utrzymał stopę overnight na poziomie 2,25%, decyzja zgodna z oczekiwaniami. Poniżej kluczowe wątki z komunikatu i wypowiedzi prezesa Macklema:

Gospodarka w trudnym miejscu

BOC wprost przyznaje, że stoi przed klasycznym dylematem stagflacyjnym — słaba gospodarka + rosnące ceny to "monetary policy dilemma" w ich własnych słowach. Aktywność ekonomiczna pozostaje słaba, zatrudnienie praktycznie bez zmian od początku 2026 roku, a gospodarka ma utrzymywać się w excess supply (nadwyżkowe zdolności produkcyjne) nawet mimo oczekiwanego odbicia PKB w Q2.

Inflacja — głównie energia, nie szeroka presja

Bank "patrzy przez" krótkoterminowy wpływ wojny z Iranem na CPI. Kluczowy sygnał: brak wyraźnych oznak rozlewania się cen energii na inne kategorie. CPI ma oscylować blisko 3% przez najbliższe miesiące, a następnie obniżyć się. Ropa jest ok. 10 USD/baryłkę wyżej niż zakładano w prognozie z kwietnia — to istotna rewizja.

Komunikat forward guidance — dwa kierunki

BOC wyraźnie sygnalizuje opcjonalność w obie strony:

Obniżki — jeśli USA wprowadzą nowe restrykcje handlowe

Podwyżki (consecutive) — jeśli inflacja okaże się trwalsza i szeroka

Utrzymanie — na razie balansuje ryzyka po obu stronach

Co obserwować dalej

Macklem zapowiada, że bank będzie monitorować, czy presja cenowa zaczyna się uogólniać poza energetykę. Miesięczne dane z rynku pracy są bardzo zmienne ("a lot of volatility"), więc nie będą dominować w decyzjach. Czekamy na konferencję prasową o godzinie 16:30.

Kanadyjski dolar umocnił się o 0,3% wobec USD po decyzji Banku Kanady o utrzymaniu stóp na poziomie 2,25%.