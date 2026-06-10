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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
15:45 · 10 czerwca 2026

PILNE: BoC nie zaskakuje; stopy procentowe w Kanadzie bez zmian🚨

Bank of Canada utrzymał stopę overnight na poziomie 2,25%, decyzja zgodna z oczekiwaniami. Poniżej kluczowe wątki z komunikatu i wypowiedzi prezesa Macklema:

Gospodarka w trudnym miejscu

BOC wprost przyznaje, że stoi przed klasycznym dylematem stagflacyjnym — słaba gospodarka + rosnące ceny to "monetary policy dilemma" w ich własnych słowach. Aktywność ekonomiczna pozostaje słaba, zatrudnienie praktycznie bez zmian od początku 2026 roku, a gospodarka ma utrzymywać się w excess supply (nadwyżkowe zdolności produkcyjne) nawet mimo oczekiwanego odbicia PKB w Q2.

Inflacja — głównie energia, nie szeroka presja

Bank "patrzy przez" krótkoterminowy wpływ wojny z Iranem na CPI. Kluczowy sygnał: brak wyraźnych oznak rozlewania się cen energii na inne kategorie. CPI ma oscylować blisko 3% przez najbliższe miesiące, a następnie obniżyć się. Ropa jest ok. 10 USD/baryłkę wyżej niż zakładano w prognozie z kwietnia — to istotna rewizja.

Komunikat forward guidance — dwa kierunki

BOC wyraźnie sygnalizuje opcjonalność w obie strony:

  • Obniżki — jeśli USA wprowadzą nowe restrykcje handlowe

  • Podwyżki (consecutive) — jeśli inflacja okaże się trwalsza i szeroka

  • Utrzymanie — na razie balansuje ryzyka po obu stronach

Co obserwować dalej

Macklem zapowiada, że bank będzie monitorować, czy presja cenowa zaczyna się uogólniać poza energetykę. Miesięczne dane z rynku pracy są bardzo zmienne ("a lot of volatility"), więc nie będą dominować w decyzjach. Czekamy na konferencję prasową o godzinie 16:30. 

 

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