Poranna odprawa (12.01.2026) - Kolejny atak na FED; presja w Iranie/Grenlandii w tle 🚨

- Giełdy w Azji rozpoczęły tydzień pozytywnie: Hang Seng +1,25%, Shanghai Composite +0,75%, ASX 200 +0,41%. Rynki w Japonii nie działają ze względu na święto bankowe. Optymizm napędzały lepsze nastroje po danych o chińskim handlu i fixing’u PBOC.
- Na Wall Street kontrakty terminowe wskazują na spadki po wybuchu napięcia wokół niezależności Fedu; inwestorzy przechodzą w tryb defensywny przed publikacją CPI i sezonem wyników. Odwrót od “ryzyka” udziela się również w Europie, gdzie futures tracą.
- Exxon znalazł się w centrum politycznej burzy po tym, jak Trump zagroził zablokowaniem inwestycji w Wenezueli po krytyce jej „nieinwestowalnego” rynku przez prezesa koncernu.
- Jerome Powell ujawnił otrzymanie wezwań sądowych od Departamentu Sprawiedliwości, co nasiliło obawy o ingerencję administracji Trumpa w politykę monetarną.
- Prokuratorzy federalni wszczęli dochodzenie dotyczące przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Krytyka skupia się na kosztownej renowacji siedziby banku centralnego w Waszyngtonie oraz ogólnej frustracji Białego Domu związanej z tempem obniżek stóp procentowych.
- Senator Thom Tillis zapowiedział blokadę nominacji do Fedu do czasu zakończenia śledztwa, zwiększając niepewność instytucjonalną w USA.
- Rosną napięcia geopolityczne: USA planują możliwe działania w Iranie, a Europa wzmacnia obecność NATO w Arktyce po werbalnych groźbach Trumpa wobec Grenlandii.
- Dolar amerykański wyraźnie osłabił się po kontrowersjach wokół Fedu; indeks USDIDX spadł o ok. 0,2%, a inwestorzy zwiększyli pozycje w złocie (+1,4%), srebrze (+5,6%) i franku (USDCHF -0,35%), które dzisiaj mocno rosną.
- PBOC ustalił fixing USD/CNY na 7,0108 wobec prognozy 6,9849, co sygnalizuje chęć ograniczenia aprecjacji juana w obliczu słabego wzrostu i deflacji.
- Ropa Brent (OIL) zyskała na wartości w reakcji na niepokoje w Iranie, które mogą zagrozić eksportowi do 1,9 mln baryłek dziennie.
- Srebro (SILVER) przewodzi wzrostom w metalach szlachetnych dzięki rosnącej zmienności dolara i popytowi spekulacyjnemu.
- Na rynku krypto nastroje są dobre. Bitcoin zyskuje obecnie w ujęciu intraday blisko 1,65% i notowane jest blisko 92 000 USD, podczas gdy Ethereum zwyżkuje o 1,59% do 3158 USD.
