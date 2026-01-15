Poranna odprawa (15.01.2026)

-
Kontrakty na amerykańskie indeksy odbijają po dwóch dniach wyprzedaży, wsparte najnowszymi wynikami TSMC, które powinny posłużyć jako papierek lakmusowy dla takich gigantów branży AI jak Nvidia czy AMD.
-
W czołówce kontrakty na Nasdaq (US100: +0,3%), następnie na Russell 2000 (US2000: +0,25%), S&P 500 (US500: +0,15%) oraz DJIA (US30: +0,1%).
-
Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent miał wyrazić podczas spotkania ze swoim japońskim odpowiednikiem obawy o zmienność na USDJPY, nawołując do spójnej polityki monetarnej oraz komunikacji.
-
Sentyment w regionie Azji i Pacyfiku jest dość mieszany. Japoński Nikkei 225 wycofał się nieco ze wczorajszego szczytu wszechczasów (-0,4%) wraz z ochłodzeniem się nadziei na dalsze wsparcie fiskalne ze strony rządu oraz odbiciem rentowności obligacji. Oczekiwanie na wyniki TSMC wygenerowało również ostrożność na spółkach technologicznych, która najbardziej ciążyła na giełdzie w Chinach (CHN.cash: -0,2%). Wzrosty natomiast odnotowano w Korei Płd. (Kospi: +1,3%) oraz w Australii (AU200.cash: +0,3%).
-
TSMC odnotowało rekordowy zysk w czwartym kwartale, a dochód netto wzrósł o 35% dzięki silnemu popytowi na układy dla sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń, przebijając konsensus. Przychody przekroczyły NT$1 bln po raz pierwszy, a zaawansowane chipy poniżej 7 nm stanowiły 77% sprzedaży. Głównymi motorami wzrostu są klienci tacy jak Nvidia i AMD. Spółka zwiększa moce produkcyjne w technologii 2 nm, co wspiera perspektywy na 2026 r., choć słabszy popyt na smartfony stanowi potencjalne źródło ryzyka.
-
Chiny pracują nad zasadami ograniczającymi liczbę zaawansowanych chipów AI, które lokalne firmy mogą kupować od zagranicznych dostawców, takich jak Nvidia, podał Reuters. Regulacje mają mieć postać ograniczeń na zamówienia niż pełnego zakazu, w reakcji na zgodę USA na eksport H200 i rosnące napięcia polityczne.
-
Indeks dolara odbija po wczorajszej korekcie (USDIDX: +0,1%), głównie za sprawą słabości franka (USDCHF: +0,15%) i jena (USDJPY: +0,2%). Opór dolarowi stawia jedynie dolar australijski (AUDUSD na płasko). EURUSD traci 0,1% do 1,1635.
-
Metale szlachetne cofają się dynamicznie po ostatniej serii wzrostów napędzanych utrzymującym się poziom niepewności politycznej i wzrostu ryzyka interwencji USA w Iranie. Najwięcej traci srebro, które wraca poniżej 90 USD (-4% do 89,30) oraz platyna (-3,2% do 2326 USD). Złoto traci 0,4% do 4606 USD.
-
Brent i WTI przerywają 5 dniową serię wzrostów, cofając się ok. 1,5%.
-
Kryptowaluty również w korekcie: Bitcoin traci 0,8% do 96 290 USD; Ethereum -1,1% do 3315 USD.
