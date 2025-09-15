Poranna odprawa (15.09.2025)

- Akcje w regionie Azji i Pacyfiku notowały dziś mieszane wyniki, gdyż inwestorzy podchodzili ostrożnie po publikacji słabszych od oczekiwań danych z chińskiej gospodarki. Utrzymująca się presja na nastroje wiązała się głównie z rozczarowującą aktywnością przemysłową oraz usługową. Z dużą niepewnością inwestorzy czekają na środową decyzję FED w kwestii stóp procentowych.
- Chińskie dane za sierpień rozczarowały: produkcja przemysłowa +5,2% r/r (prog. 5,8%, najniższy wzrost od 12 mies.), sprzedaż detaliczna +3,4% (prog. 3,8%, najsłabsza od XI 2024), inwestycje w środki trwałe +0,5% YTD (prog. 1,4%, najniżej od 5 lat), inwestycje w nieruchomości -12,9%, a stopa bezrobocia wzrosła do 5,3% (6-miesięczne maksimum).
- Według doniesień Financial Times w rozmowach handlowych i dot. fentanylu pomiędzy USA a Chinami nie doszło do znaczącego postępu. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że ewentualny szczyt w Pekinie nie odbędzie się w najbliższym czasie.
- Fitch obniżył rating kredytowy Francji z AA- do A+, zmieniając jednocześnie perspektywę ze „negatywnej” na „stabilną”. Wyceny francuskich obligacji OAT zareagowały spadkiem na rynku wtórnym.
- Nowozelandzki indeks usług PMI za sierpień spadł do 47,5 z 48,9 w lipcu – to poziom oznaczający pogłębienie kontrakcji w sektorze i 18. z rzędu miesiąc poniżej 50 punktów; historyczna średnia wynosi 52,9, a aktywność biznesowa spada przez inflację, wysokie stopy, słaby popyt oraz niepewność polityczną i kosztową.
- Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują umiarkowanie pozytywne otwarcie dzisiejszej sesji kasowej. Kontrakty futures na Euro Stoxx 50 rosną o około 0,3%, po tym jak sam indeks zakończył piątkowe notowania lekkim wzrostem o 0,1%.
- Na rynku walutowym indeks dolara DXY utrzymuje stabilne poziomy, a zmienność kursów pozostaje ograniczona. Inwestorzy oczekują spokojnego handlu przed intensywnym tygodniem, w którym kluczową rolę odegrają decyzje i wystąpienia banków centralnych.
- Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jest gotowy nałożyć zdecydowane sankcje na Rosję, ale dopiero wtedy, gdy wszystkie państwa NATO podejmą analogiczne działania. Dodatkowym warunkiem ma być pełne odejście sojuszników od importu rosyjskiej ropy.
- Sam rynek surowców energetycznych radzi sobie dzisiaj o poranku wyraźnie lepiej. Ceny ropy WTI rosną o 0,85%, podobnie jak NATGASU.
- Złoto minimalnie zyskuje na wartości i utrzymuje się w strefie historycznych szczytów.
- Dziś w kalendarium makro znalazły się m.in. dane o cenach hurtowych w Niemczech za sierpień oraz nowojorski indeks produkcyjny na wrzesień. Rynki będą również wsłuchiwały się w wystąpienia przedstawicieli EBC – Schnabel, Rehna i prezes Christine Lagarde.
