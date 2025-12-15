Poranna odprawa (15.12.2025)

-
Kontrakty na główne indeksy w Europie i USA rozpoczynają nowy tydzień delikatnym odbiciem (US500: +0,2%; EU50: +0,25%), częściowo nadrabiając piątkową korektę, wywołaną głównie przez rozczarowujące wyniki Oracle i obawy o hossę AI. Optymizm wspiera głównie powrót narracji “nie tak jastrzębiego Fed” w 2026 roku.
-
Zdaniem Donalda Trumpa inflacja w USA została “całkowicie unieszkodliwiona”, a przyszła kompozycja Fed powinna dalej obniżać stopy proc.
-
Główny doradca ekonomiczny Białego Domu i czołowy kandydat na kolejnego szefa Fed Kevin Hassett “uspokoił” rynki, że o ile przedstawiłby w Fed poglądy Donalda Trumpa ws. polityki monetarnej, to FOMC wciąż ma wolną rękę, aby je odrzucić. Hassett dodał, że jako głowa Fed nie brałby pod uwagę opinii prezydenta USA podczas podejmowania decyzji ws. stóp procentowych.
-
Rynki Azji i Pacyfiku rozpoczęły nowy tydzień przedłużając straty z piątkowej sesji na Wall Street, dodatkowo obciążone serią słabych danych z Chin. CHN.cash traci najwięcej (-0,5%), na czerwono również HK.cash (-0,1%) oraz AU200.cash (-0,1%). Wyjątkiem jest japoński Nikkei (JP225: +0,3%), którego wsparły wzrost optymizmu w biznesie wg Tankan oraz mniejsza ekspozycja na sektor technologiczny.
-
Listopadowe dane z Chin podkreśliły pogłębiające się spowolnienie. Sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 1,3% r/r wobec oczekiwanych 2,8%, produkcja przemysłowa zwiększyła się o 4,8% wobec oczekiwanych 5%, a inwestycje w środki trwałe spadły o 2,6%, pogłębiając straty z października. Głównymi czynnikami były utrzymująca się zapaść na rynku nieruchomości oraz słabe nastroje konsumentów. Istotnym obciążeniem dla sprzedaży detalicznej był sektor motoryzacyjny, po tym jak władze lokalne wstrzymały dopłaty do wymiany pojazdów.
-
Stopy procentowe w Nowej Zelandii prawdopodobnie pozostaną przez dłuższy czas na poziomie 2,25%, zakładając, że koniunktura będzie ewoluować zgodnie z projekcją, skomentowała dzisiaj szefowa RBNZ Anna Breman.
-
Na rynku forex obserwujemy przede wszystkim odbicie na jenie (USDJPY, EURJPY: -0,55%), który szykuje się na prawdopodobnie pierwszą od stycznia podwyżkę stóp procentowych w Japonii w tym tygodniu. Indeks dolara (USDIDX) traci 0,05% wraz pogłębiającym się rozjazdem oczekiwań względem polityki monetarnej w USA a resztą świata. EURUSD na płasko przy 1,173. EURPLN odbija 0,1% do 4,223.
-
Gołębie oczekiwania wobec Fed dalej wspierają metale szlachetne. Złoto zyskuje 1% do 4346 USD za uncję, srebro odbija po piątkowej korekcie 2% do 63,17 USD za uncję.
-
Ropa brent i WTI zatrzymały presję spadkową, odbijając ok. 0,5% od miesięcznego dołka. NATGAS zyskuje 0,75%.
-
Bitcoin odbija 1,4% do 89 750 USD, Ethereum zyskuje 1,9% do 3136 USD.
