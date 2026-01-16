Poranna odprawa (16.01.2026)

Amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły się na wyraźnych plusach, kontynuując odbicie na Wall Street. Jednym z głównych motorów wzrostów był powrót optymizmu wokół spółek technologicznych, co przełożyło się na solidne zachowanie indeksów. SP500 zyskał prawie 0,3%, Nasdaq ponad 0,2%. Najlepiej poradził sobie Dow Jones, który wzrósł o 0,6%.

Dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA podkreśliły, że Fed ma przestrzeń, by zachować cierpliwość przy podejmowaniu kolejnych decyzji.

Liczba wniosków o bezrobotnych spadła poniżej 200 tys., gdzie rynek spodziewał 215 tys. wniosków.

Szanse na kwietniowe obniżki stóp spadły poniżej 40%, a rynek coraz bardziej oddala scenariusz luzowania polityki Fed.

Mimo zapewnień administracji Trumpa o braku interwencji w Iranie, ryzyko geopolityczne pozostaje aktualne. Według doniesień premier Netanjahu zabiegał o opóźnienie uderzeń, co sugeruje, że scenariusz eskalacji lub zwiększenia obecności militarnej USA w regionie nadal jest możliwy.

Azjatyckie giełdy zakończyły sesję mieszanie: akcje technologiczne, zwłaszcza związane z chipami, zyskały po lepszych od oczekiwań wynikach TSMC, natomiast większość indeksów krajowych, w tym Nikkei 225, Hang Seng i Shanghai Composite zamykają notowania na minusie. Wyjątkiem jest parkiet w australii (S&P/ASX 200) notując wzrost o blisko 0,5%.

Na rynku walutowym japoński jen zyskał na wartości podczas sesji azjatyckiej po tym, jak Minister Finansów podkreślił, że rozważane są wszystkie możliwości, w tym potencjalna wspólna interwencja z USA w celu ograniczenia nadmiernego osłabienia waluty.

Dodatkowo umocnienie jena wspierały sygnały sugerujące, że Bank Japonii może przyspieszyć podwyżki stóp procentowych.

Kanada i Chiny poinformowały, że podejmują kroki w kierunku poprawy stosunków i rozważają ściślejszą współpracę w sektorach rolnictwa i energetyki.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 7,0078 podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,9722.

Ryzyko związane z polityką handlową USA ponownie się nasiliło, gdy Biały Dom zasygnalizował, że cła na chipy AI to jedynie „pierwszy krok” w ramach szerszej strategii wobec sektora półprzewodników.

Na rynku metali szlachetnych złoto spada poniżej 4600 USD za uncję, srebro traci ponad 2% i zbliża się do poziomu 90 USD za uncję. Paladium notuje spadek o około 5% do 1730 USD, natomiast platyna obniża się o ponad 3,5% do 2320 USD.

Na rynku kryptowalut Bitcoin rośnie nieznacznie o 0,1%, podczas gdy Ethereum pozostaje bez większych zmian.

