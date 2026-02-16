Poranna odprawa (16.02.2026)

- Rozpoczynamy nowy tydzień na rynkach finansowych.
- Dzisiejsza sesja będzie wyjątkowa, ponieważ z powodu święta bankowego w Chinach, USA oraz Kanadzie sesja na rynkach kasowych nie odbędzie się, co może w sposób znaczący ograniczyć zmienność, którą będzie obserwować na wielu rynkach.
- Co ciekawe przerwa w Chinach przedłuży się nawet do końca tygodnia, za czym stoją obchody Księżycowego Nowego Roku.
- Z tego też powodu zmienność na rynkach w Azji była dzisiaj bardzo mała. W chwili obecnej japoński Nikkei zyskuje 0,02%, podczas gdy hinduski Nifty 50 zwyżkuje 0,2%.
- W tym tygodniu w centrum uwagi pozostanie dolar, a rynek będzie grał pod narrację „USD rebalancing”, przy czym Credit Agricole oczekuje raczej konsolidacji niż dużych ruchów, o ile nie pojawią się wyraźnie słabsze dane lub gołębie sygnały z Fedu. Kluczowe będą publikacje: grudniowy core PCE, wstępne PMI za luty, protokół z posiedzenia FOMC oraz grudniowy raport TIC, który pokaże, czy zagraniczny popyt na amerykańskie obligacje i akcje nie zaczął słabnąć. Dodatkowym, pozakalendarzowym źródłem zmienności może być potencjalna decyzja Sądu Najwyższego USA w sprawie taryf celnych, zaplanowana na 20 lutego. Cały ten zestaw czynników sprawia, że koniec tygodnia może przynieść podwyższoną zmienność na USD i rentownościach Treasuries, zwłaszcza jeśli dane i decyzje odbiegną od konsensusu.
- Dzisiaj natomiast na rynku Forex najlepiej radzi sobie dolar australijski. Podwyższone spadki obserwowane są natomiast na jenie japońskim.
- Jen osłabił się po publikacji danych, bo wzrost PKB na poziomie zaledwie 0,2% annualizowane (0,1% k/k) wyraźnie rozminął się z oczekiwaniami, potwierdzając kruchość ożywienia i słabość eksportu oraz inwestycji. Taki miks – miękki wzrost przy wciąż podwyższonej inflacji – z jednej strony nie daje Bankowi Japonii komfortu do agresywnego zacieśniania, z drugiej wzmacnia narrację, że polityka pozostanie niezmienna na dłużej, co rynek interpretuje jako czynnik negatywny dla jena. Dodatkowo zaplanowane na dziś spotkanie premier Takaichi z gubernatorem Uedą budzi obawy, że rząd będzie naciskał na ostrożność w normalizacji, co również ciąży na walucie.
- Sektor usług w Nowej Zelandii nadal się rozwija (PSI 50,9 - indeks nastrojów w biznesie), ale dynamika słabnie, z zatrudnieniem i zapasami w kontrakcji, co wskazuje na ostrożność firm i tłumienie optymizmu dla NZD. Spadki wydatków mierzonych transakcjami kartami płatniczymi o 1,1% m/m w styczniu, mimo lekkiego wzrostu r/r, potwierdzają sezonową słabość konsumpcji po świętach, ograniczając oczekiwania na cięcia stóp i wspierając lekką stabilizację gospodarki.
- Na rynku metali słabo radzi sobie zarówno SILVER, który traci 1,2%, jak i GOLD, tracący 0,83%.
- Największe spadki widzimy jednak na NATGAS, gdzie inwestorzy po raz kolejny reagują na wyższe średnie temperatury względem średniej, jeśli chodzi o prognozy na 8-14 dni do przodu. Spadki cen tego surowca sięgają już blisko 7%.
- Bitcoin traci 1% i notowany jest blisko 68 000 USD.
Heatmapa zmienności na rynku FX obecnie. Źródło: xStation
