Poranna odprawa (16.09.2025)

Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiegła w spokojnym tonie. Inwestorzy wstrzymują oddech przed decyzją FOMC w sprawie stóp procentowych w środę oraz konferencją prasową Powella.

Zmienność na rynku forex jest niska. Jednak w pierwszej części dnia wzrostami wyróżnia się jen japoński (USDJPY -0,27%), a spadkami dolar australijski (AUDUSD -0,05%).

Amerykański sąd odrzucił skargę Trumpa przeciwko członkini Rady Gubernatorów Fed Lisie Cook, co pozwala jej uczestniczyć w posiedzeniu FOMC (możliwa apelacja).

Nominat Trumpa do Fed, Stephen Miran, został zatwierdzony przez Senat i weźmie udział w posiedzeniu.

Szef gabinetu Hayashi stwierdził, że Tokio jest zadowolone z realizacji postanowień umowy handlowej z USA, przedstawiając pakt jako dowód na solidne relacje między dwoma krajami. Jego wypowiedzi zbiegły się ze wzmocnieniem jena.

Sekretarz Skarbu Bessent powiedział, że USA nie nałoży ceł na Chiny za rosyjską ropę, chyba że podobnie postąpi Europa. Trump naciska, by UE nałożyła 50–100% cła na Chiny i Indie, aby ograniczyć przychody Moskwy.

USA rozważa ostrzejsze sankcje na rosyjskie spółki naftowe oraz potencjalne użycie 300 mld USD zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy.

Zastępczyni prezesa Sarah Hunter powiedziała, że inflacja w Australii jest blisko powrotu do celu, a ryzyka są zrównoważone. Konsumpcja nieznacznie się poprawiła, rynek pracy pozostaje blisko pełnego zatrudnienia. Inflacja bazowa jest zasadniczo zgodna z prognozami.

W dniu 18 września Bank Anglii podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych, dzień po decyzji Fed. Scenariuszem bazowym jest utrzymanie stóp na bieżącym poziomie 4,00%. 42 ekonomistów oczekuje cięcia w IV kw.; 3 widzi 50 pb; 22 nie oczekuje cięć w 2025 r.

