Poranna odprawa (17.12.2025)

-
Kontrakty terminowe na główne indeksy handlują na zielono, nadrabiając presję podczas wczorajszej sesji, wywołaną mieszanymi danymi z USA (US100: +0,35%, US500: +0,2%, EU50: +0,05%).
-
Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców naftowych płynących z i do Wenezueli. Oskarżył reżim Nicolása Maduro o kradzież amerykańskich aktywów oraz finansowanie terroryzmu i przestępczości z dochodów z ropy. Zapowiedział też przyspieszenie deportacji migrantów z Wenezueli.
-
Donald Trump ma odbyć rozmowę z Christopherem Wallerem, jednym z głosujących członków FOMC, ws. stanowiska prezesa Fed, podał The Wall Street Journal. Waller jest trzecim najbardziej prawdopodobnym kandydatem na następcę Powella (po Hassett’cie i Warshu), jednak pomimo wsparcia na Wall Street (zarówno futuresy, jak i dolar zyskały po raporcie) jego brak silnych połączeń z Trumpem ma znacząco obniżać jego szanse na wybór.
-
Warner Bros. Discovery planuje odrzucić propozycję przejęcia od Paramount, złożoną w kontrze do Netflixa (premarket: WBD.US: -0.9%, NFLX.US: +1%, PSKY: -0,1%).
-
Nastroje na rynkach azjatyckich są umiarkowanie pozytywne, a większość indeksów lekko wzrosła dzięki odbiciu w sektorze technologicznym. Zyski ograniczała jednak niepewność wokół perspektyw gospodarki USA po wczorajszych danych NFP i sprzedaży detalicznej oraz ostrożność przed publikacją kluczowych danych inflacyjnych. CHN.cash i HK.cash odbijają najwięcej (kolejno 0,8% i 0,6%), przerywając tym samym 3-dniową wyprzedaż. Na zielono również JP225 (+0,1%). AU200.cash handluje na płasko, wskazując na umierkowany apetyt na ryzyko.
-
Japonia odnotowała w listopadzie pierwszą od czerwca nadwyżkę handlową, sięgającą 322,2 mld JPY (prognoza 71,2 mld, poprzednio -226,1 mld). Wzrost eksportu (+6,1%) wspierała słabość jena, ożywienie popytu w USA i niższe niż pierwotnie przewidywano cła, natomiast słaba dynamika importu (+1,3%) odzwierciedlała słaby popyt krajowy. Ponadto bazowe zamówienia na maszyny wzrosły powyżej oczekiwań do najwyższego poziomu od września 2022 roku (+12,5%, prognoza 3,6%, poprzednio 11,6%), wysyłając kolejny sygnał dot. rosnących nakładów inwestycyjnych w Japońskich firmach.
-
Nowa szefowa Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ), Anna Breman, zapowiedziała, że w razie potrzeby wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia – w tym limity wskaźników LTV i DTI – aby ograniczać boom na rynku nieruchomości lub łagodzić ewentualne spowolnienie. Podkreśliła także wagę transparentności, wskazując, że rynek zareagował silniej niż oczekiwano na ostatnią decyzję RBNZ, wskazując, że dalsze obniżki są wciąż możliwe.
-
Na rynku forex: indeks dolara (USDIDX) odbija 0,2% po chwilowym zejściu do najniższego od października poziomu, wsparty raportem WSJ na temat Wallera. Japoński jen odnotowuje korektę po serii wzrostów względem większości walut G10 (USDJPY: +0,4%, EURJPY: +0,2%). EURUSD traci 0,2% do 1,172.
-
Ropa brent i WTI odbiją ok. 1,2% od wybitego wczoraj 4-letniego dołka, wsparte amerykańską blokadą tankowców płynących z/do Wenezueli. NATGAS handluje na płasko.
-
Srebro wznawia euforyczne wzrosty, dodając kolejne 3,7% do nowego szczytu wszechczasów przy 66 USD za uncję. Złoto zyskuje 0,6% do 4330 USD za uncję. Wybija się również platyna (+3,6%)
-
Na kryptowalutach nominuje pesymizm. Bitcoin traci 1,1% do 86 880 USD, natomiast Ethereum 0,6% do 2940 USD.a
Podsumowanie Dnia: Wall Street rośnie na fali świątecznego nastroju!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (19.12.2025)
Komentarz Giełdowy: Rajd świętego Mikołaja czy efekt banków centralnych?
⏫US100 rośnie ponad 1%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.