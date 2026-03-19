Poranna odprawa (19.03.2026)

Bank Japonii utrzymał stopy procentowe na poziomie 0,75% (stosunkiem głosów 8–1). Jeden z członków opowiedział się za podwyżką, co sygnalizuje bardziej jastrzębi kierunek wewnątrz banku. BOJ nadal skłania się ku zacieśnianiu polityki, ale pozostaje ostrożny ze względu na globalną niepewność.
Oczekuje się, że Bank Anglii utrzyma stopy procentowe na poziomie 3,75% w obliczu rosnących ryzyk inflacyjnych. Rynek przeszedł od oczekiwań obniżek do wyceny możliwych podwyżek w dalszej części 2026 roku. Inflacja może ponownie wzrosnąć w okolice lub powyżej 3%. Decydenci prawdopodobnie pozostaną ostrożni ze względu na słaby wzrost gospodarczy.
Stany Zjednoczone rozważają plan ubezpieczania statków handlowych przepływających przez Cieśninę Ormuz. Jednostki musiałyby wykupić polisę za pośrednictwem Development Finance Corporation, potencjalnie we współpracy z prywatnym ubezpieczycielem Chubb, aby kwalifikować się do eskorty amerykańskiej marynarki wojennej.
Notowania ropy zyskują 2,80% do 108 USD za baryłkę. Natomiast złoto traci 0,35% do 4800 USD za unjcę.
Doniesienia wskazują, że USA przygotowują operację militarną mającą na celu zabezpieczenie Cieśniny Ormuz. Do regionu mogą zostać skierowane jednostki takie jak USS Tripoli, a działania mogą potrwać kilka tygodni. Wsparcie mogą zapewnić państwa Zatoki oraz Izrael. Taka interwencja również oznaczałaby istotną eskalację konfliktu.
Napięcia dyplomatyczne w regionie Bliskiego Wschodu wyraźnie się pogorszyły – Katar wydalił irańskich dyplomatów, a Arabia Saudyjska zaostrzyła swoją retorykę.
Azjatyckie rynki akcji mocno tracą, japoński Nikkei stracił ponad 3,0% po słabej sesji na Wall Street. Chińskie indeksy tracą w przedziale 1,50-2,00%. Sentyment pozostaje kruchy w obliczu eskalacji geopolitycznej.
Dane z rynku pracy w Australii pokazały silny wzrost zatrudnienia, ale wzrost bezrobocia do 4,3%. Mimo mieszanych danych, nastawienie RBA pozostaje jastrzębie. Bank centralny koncentruje się na ryzykach inflacyjnych wynikających z wyższych cen energii. Rynek nadal oczekuje dalszych podwyżek stóp.
RBA ostrzegł, że konflikt na Bliskim Wschodzie może wywołać silny globalny szok. Wśród głównych zagrożeń wymieniono gwałtowną przecenę aktywów, wzrost inflacji oraz napięcia w finansach publicznych.
