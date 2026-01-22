Poranna odprawa (22.01.2026)

-
Kontrakty na amerykańskie indeksy handlują na zielono po tym jak Donald Trump podał w mediach społecznościowych, że wypracowano porozumienie ws. kwestii Grenlandii i szerzej Arktyki w ramach NATO. Prezydent USA odwołał też planowane cła na wybrane kraje Europy (US100, US500: ok. +0,1%).
-
Sąd Najwyższy USA prawdopodobnie oddali wniosek Trumpa o natychmiastowe usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Fed, na co wskazują komentarze różnych sędziów powołujących się na niezależność banku centralnego oraz potencjalnie negatywne skutki dla gospodarki.
-
Rynki azjatyckie handlują w większości na plusie, podążając za odbiciem na kontraktach na Wall Street i poprawą nastrojów po złagodzeniu napięć wokół USA i Grenlandii. Najmocniejsza była Korea Południowa – KOSPI (+0,6%) osiągnął rekord dzięki spółkom powiązanym z AI (Samsung i SK Hynix: ok. +2%). Na AI-optymizmie zyskuje również japoński SoftBank (ok. +11%). JP225 dodaje kolejne 0,8% przed jutrzejszą decyzją BOJ.
-
Dane z Australijskiego rynku pracy wypadły powyżej oczekiwań, choć prawdopodobnie przez efekty sezonowe, tj. zwiększony popyt na pracę w okresie świątecznym. W grudniu zatrudnienie wzrosło o 65,2 tys. nowych miejsc pracy (prognoza: 28,3 tys.), natomiast odczyt za listopad został obniżony z -21,3 tys. Do -28,7 tys. Bezrobocie spadło z 4,3% do 4,1%, wskazując na zacieśniający się rynek pracy.
-
Japoński deficyt handlowy skurczył się w 2025 roku o ok. 52% do 2,65 bln jenów, głównie dzięki rekordowej ekspansji eksportu (+3,1%), którą napędzały przede wszystkim wysyłki półprzewodników i elektroniki do innych krajów Azjatyckich. Deficyt z Europą i Chinami się pogłębiły.
-
Na rynku FX dominują waluty Antypodów, wsparte wzrostem apetytu na ryzyko oraz wspierającymi jastrzębią politykę monetarną danymi z rynku pracy w Australii. AUDUSD zyskuje 0,65% wybijając się powyżej psychologicznego poziomu 0,68. NZDUSD dodaje skromniejsze 0,25%. Jen jest ponownie najsłabszą walutą G10, tracąc ok. 0,3% względem dolara i euro. EURUSD na płasko przy 1,169.
-
Złoto koryguje w dół o zaledwie 0,1% do ok. 4830 USD po spadku napięć między USA a Europą, natomiast srebro odrabia straty z wczoraj, dodając 1% do 94 USD.
-
NATGAS zyskuje 5%, przedłużając wzrosty 4. sesję z rzędu. Ropa brent i WTI tracą ok. 0,2%, wskazując na spadek zmienności po ostatnich wzrostach.
-
Sentyment na kryptowalutach jest dość mieszany. Największe tokeny odnotowują zyski (Bitcoin: +0,4% do 90 180 USD, Ethereum: +0,2% do 3018 USD), natomiast mniejsz tokeny handlują często pod kreską (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).
