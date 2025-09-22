Poranna odprawa (22.09.2025)

- Na azjatyckich rynkach giełdowych dzisiaj na o poranku występują relatywnie dobre nastroje utrzymujące się na większości indeksów po tym jak w piątek amerykańskie akcje kontynuowały swój rajd w górę. Nikkei 225 zyskuje dzisiaj 1,2%, China A50 dodaje 0,66%, a KOSPI rośnie o 0,52%.
- Amerykańscy ustawodawcy mają do 30 września czas na uchwalenie ustawy o finansowaniu, która ma zapobiec zamknięciu rządu.
- Dużo dzieje się również w kwestii geopolityki. Estonia uruchomiła Artykuł 4 NATO po tym, jak w piątek trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną, a Niemcy poderwały myśliwce, aby śledzić rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim w weekend.
- Jen jest dzisiaj o poranku jedną z najgorzej radzących sobie walut, ponieważ waga ryzyk przechyla się ze względnie jastrzębich zaskoczeń wobec ostatniej decyzji BoJ do nerwowości związanej z wyborami prezydenckimi w Japonii. Kurs USD/JPY przekroczył 148,35. W tym samym czasie największe wzrosty odnotowują waluty Antypodów oraz dolar amerykański.
- Dobre nastroje na walutach takich jak AUD to głównie zasługa jastrzębich komentarzy prezes Bullock, która napomniała, że perspektywy gospodarcze nadal są naznaczone niepewnością, a w samej gospodarce może występować nadwyżka popytu, która napędzana może być lepszymi od oczekiwań danymi z rynku pracy.
- Agencja ratingowa Moody's potwierdziła rating kredytowy Polski na niezmienionym poziomie A2/P-1 odpowiednio dla zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, ale zmieniła jednocześnie perspektywę ze stabilnej na negatywną.
- Decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Agencja prognozuje również znacznie większe deficyty budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz opóźnienie stopniowej konsolidacji fiskalnej. Ryzyko wynika przede wszystkim z impasu między rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i w dalszej perspektywie.
- W Chinach Ludowy Bank Chin utrzymał referencyjne stopy procentowe na niezmienionym poziomie czwarty miesiąc z rzędu, pozostawiając roczną stopę bazową na poziomie 3,0%, a pięcioletnią na poziomie 3,5%.
- Na rynku surowcowym obserwujemy pokaźne wzrosty cen SILVER (+1,5%) oraz ropy OIL.WTI (+0,77%). W tym samym czasie NATGAS nie wskazuje na żaden konkretny kierunek handlu. GOLD rośnie dzisiaj o 0,35%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.