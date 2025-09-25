Poranna odprawa (25.09.2025)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notują lekkie wzrosty w granicach 0,15-0,70%. Indeksy z Chin zyskują między 0,50-0,70%, australijski AU200.cash zyskuje 0,45%, japoński JP225 zyskuje 0,17%, a indeks w Singapurze SG20cash jest notowany wyżej o 0,15%.

Mary Daly z Fed poparła dalsze obniżki stóp, ale odmówiła wskazania terminu, podkreślając ścieżkę zależną od danych. Oceniła, że wzrost i zatrudnienie spowolniły, inflacja koncentruje się głównie w obszarach dotkniętych cłami. Zeszłotygodniową obniżkę określiła jako „ubezpieczenie”, przy niskim postrzeganiu ryzyka recesji.

Dzisiaj poznaliśmy szczegóły protokołu z lipcowego posiedzenia BoJ. Członkowie zgodzili się, że stopy powinny dalej rosnąć, jeśli aktywność i ceny będą zgodne z prognozami.

Część bankierów wzywała do terminowych podwyżek i przesunięcia portfela w stronę bardziej „neutralnych” aktywów. Firmy lepiej przerzucają koszty, ale inflacja usług napędzana płacami pozostaje stłumiona; wpływ ceł na Japonię oceniono jako ograniczony.

Były członek BoJ Makoto Sakurai stwierdził, że BoJ może podnieść stopy już w październiku, w zależności od większej jasności co do skutków ceł. Makoto szacuje łączne podwyżki do 100 pb w ciągu 2,5 roku, ze szczytem około 1,5% do 2028 r.

Usługowy PPI BoJ za sierpień spowolnił do +2,7% r/r (vs 2,9% oczek./poprzednio).

Poznamy dzisiaj opinię aż siedmiu przedstawicieli Fed, w tym Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly i Schmid. Rynek będzie analizować wypowiedzi pod kątem wskazówek co do nadchodząych posiedzeń w październiku oraz grudniu.

Wiceprezes chińskiego banku centralnego podkreślił chęć umiędzynarodowienia obligacji w juanie. Obecny rynek obligacji onshore wart 192 bln CNY (nr 2 na świecie) ma zaledwie 2% udział inwestorów zagranicznych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez działania obejmujące m.in. dopuszczenie obligacji w CNY jako zabezpieczenia w HK/na rynkach globalnych, zwiększenie limitów Swap Connect, umożliwienie dostępu do repo oraz przygotowanie kontraktów futures na chińskie obligacje skarbowe w HK.

