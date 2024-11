Poranna odprawa (25.11.2024)

Rada cieni polityki pieniężnej NZIER zaleca, aby Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) obniżył oficjalną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 4,25 procent w nadchodzącym środowym oświadczeniu w sprawie polityki pieniężnej. Ponieważ roczna inflacja powróciła do przedziału docelowego inflacji RBNZ wynoszącego od 1 do 3 procent, a gospodarka Nowej Zelandii pozostaje słaba, większość członków zgodziła się, że obniżka o 50 punktów bazowych w listopadzie jest odpowiednia.