Poranna odprawa (28.01.2026)

Sesja w regionie Azjii i Pacyfiku przebiega w szampańskich nastrojach po tym, jak indeksy na Wall Street zamknęły się na historycznych szczytyach. Chińskie indeksy zyskują między 1,70-2,50%, a japoński indeks zyskuje 1,65%.

Amerykańskie indeksy zamknęły się wczoraj na rekordowyo wysokich poziomach tuż przed dzsiejszą decyzją Fed oraz wynikami kluczowych BigTechów. Indeks US100 zamknął się powyżej 26300 punktów, US500 na poziomie 7040 punktów, a US2000 na poziomie 2685 punktów.

Jeszcze bardziej niewiarygodne wzrosty nadal notują metale szlachetne. Złoto w dniu dzisiejszym zyskuje kolejne 1,60% do 5260 USD za uncję, a srebro 2,20% do 114,450 USD za uncję.

Dolar amerykański odrobił większość wtorkowej wyprzedaży wywołanej komentarzami Trumpa. Indeks USDIDX zyskuje 0,37%. EURUSD traci 0,35%, a USDJPY zyskuje 0,22%.

Na uwagę dzisiaj zasługuje również dolar australijskich, który jest jedną z mocniejszych walut G10 po odczytach inflacyjnych.

Australijska inflacja była kluczowym impulsem rynkowym — zarówno CPI za IV kwartał, jak i grudniowy odczyt miesięczny okazały się wyższe od prognoz.

Inflacja w grudniu ponownie przyspieszyła, z CPI na 3,8% r/r, a inflacją bazową na 3,4% r/r. Sześciomiesięczna dynamika bazowa sugeruje tempo ok. 3,9%, niezgodne z szybkim powrotem do celu. Inflacja usług wzrosła do 4,1% r/r (z 3,6%), głównie przez koszty podróży, zakwaterowania i czynsze — kluczowe obszary dla RBA.

Dolar australijski wzrósł ponownie powyżej 0,70 USD, a rynek zaczął wyceniać podwyżkę o 25 pb RBA w lutym. Prawdopodobieństwo takiego ruchu już na posiedzeniu 3 lutego wzrosło do ponad 70% (z ok. 60% wcześniej).

Westpac dołączył do prognoz podwyżki o 25 pb w lutym, wskazując inflację bazową jako decydujący czynnik. Bank widzi ruch raczej jako jednorazowy, z warunkowym nastawieniem do dalszego zacieśniania.

Chiny zatwierdziły pierwsze importy chipów AI Nvidia H200, z doniesieniami o „kilkuset tysiącach” sztuk skierowanych początkowo do trzech dużych firm technologicznych. Jest to pozytywny sygnał dla Nvidii i łańcucha dostaw.

Protokół z grudniowego posiedzenia Banku Japonii potwierdził, że decydenci nadal koncentrują się na wpływie słabego jena na inflację, co mogło jednak się zmienić biorąc pod uwagę ostatnie skuteczne interwencje na jenie. BoJ podniósł już stopy o 25 pb pod koniec 2025 r., do 0,75% (najwyżej od połowy lat 90.), a protokół pozostawił otwartą drogę do dalszego zacieśniania, podkreślając jednak zależność od danych.

.Goldman wskazuje, że apetyt na ryzyko pozostaje wysoki mimo rosnącej niepewności geopolitycznej. Wskaźnik apetytu na ryzykopozostaje na najwyższym poziomie od kwietnia 2021 r.