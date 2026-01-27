Potężna wyprzedaż dolara 🚨USDIDX traci prawie 1%

Kontrakty na indeks amerykańskiego dolara (USDIDX) tracą wtorek ponad 0,9%, zbliżając się do najniższego poziomu od blisko czterech lat, poniżej poziomu 96. Tym samym notują najmocniejszą, czterodniową serię spadków od kwietnia 2025 roku, gdy rynek wyceniał negatywny wpływ taryf handlowych na gopsodarkę USA. Publikowane dziś dane Conference Board o nastrojach konsumentów z USA wskazały nieoczekiwanie na najniższy odczyt od 2014 roku. Presja na USD rośnie także po spekulacjach, że amerykański Departament Skarbu może sygnalizować wsparcie dla japońskiego jena.

Dolar wyraźnie osłabił się wobec jena, euro, funta oraz franka szwajcarskiego. Geopolityka i konflikty gospodarcze w jakie wchodzi nowa administracja z przedstawicielami zarówno Europy jak i konkurencyjnego BRICS stawiają sporo znaków zapytania nad kondycją fiskalną Stanów Zjednoczonych. Jutro o stopach procentowych zdecyduje Fed; bazowe oczekiwania sugerują, że stopy pozostaną bez zmian. USDIDX (interwał D1) Patrząc na wykres kontraktów na indeks dolara, mierzącego siłę USD w relacji do koszyka głównych, globalnych walut, widzimy, że obecny zasięg spadku jest niemal 1:1 podobny do tego z okresu 2022 - 2023. Jeśli korekta 1:1 miałaby się powtórzyć, z okolic 95 należałoby oczekiwać co najmniej technicznego odbicia, ale jak dotąd wyraźnie przeważa strona podażowa. Wskaźnik RSI spadł poniżej 25 sugerując ekstremalne warunki wyprzedania, niewidziane od lat. Źródło: xStation5

