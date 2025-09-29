Poranna odprawa (29.09.2025)

Indeksy w regionie Azji i Pacyfiku lekko zyskują w pierwszej części dnia. Chińskie indeksy akcji zyskują w przedziale 0,80-1,10%, japoński JP225 traci 0,30%, a australijski AU200.cash zyskuje 0,66%.

Dolar jest najbardziej tracącą walutą w pierwszej części dnia. Indeks USIDX notuje przecenę między 0,20-0,30% w stosunku do pozostałych walut G10. EURUSD zyskuje 0,20%, a USDJPY traci 0,41%.

Złoto przebiło 3 800 USD, rosnąc o 1% w dniu i ponad 10% w ujęciu miesięcznym, na fali popytu na „bezpieczne przystanie” i momentum. Metal jest na dobrej drodze do najlepszego miesiąca od lipca 2020 r.

Rynki nadal wyceniają podwyższone ryzyko zamknięcia rządu, choć niższe niż w weekend. Wygaśnięcie budżetu krótkoterminowego mija z dniem 1 października. Republikanie zapewnili, że nie pójdą na ustępstwa w sprawie uchwalenia ustawy o krótkoterminowym finansowaniu.

Napięcia zaostrzyły się, gdy Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu w zeszłym tygodniu poleciło agencjom przygotowanie planów masowych zwolnień na wypadek zamknięcia rządu.

Ropa otworzyła niżej, lecz odrobiła straty. Rynek starał się oszacować doniesienia, że OPEC+ planuje podnieść październikowe limity co najmniej o ~137 kb/d. Irak wznowił przepływy ropy ropociągiem Kirkuk–Ceyhan do Turcji na poziomie ~180–190 kb/d, zwiększając podaż. Pozycjonowanie pozostaje jednak ostrożne przed posiedzeniem OPEC+.

UBS oszacował prawdopodobieństwo recesji w USA na 93% jeszcze w tym roku na podstawie wskaźników dochodów, wydatków, produkcji przemysłowej i zatrudnienia. Mimo to bank nie ogłosił recesji, określając gospodarkę jako „słabą, ale nie załamującą się”.

Tesla opublikuje w tym tygodniu dane sprzedażowe. Konsensus zakłada obecnie 448–456 tys. dostaw (vs 463 tys. rok temu), przy czym pośpieszne zakupy pod wpływem ulg podatkowych w USA podbiły popyt pod koniec kwartału.

Doniesienia mówią, że Xi dąży do zmiany stanowiska USA w stosunku do niepodległości Tajwanu. Jednym z elementów nacisku jest zainteresowanie Trumpa umową handlową.

