Poranna odprawa (30.01.2026)

Na szerokim rynku finansowym trwa wyprzedaż i odwrócenie ostatnich trendów po konsolidacji czynników, w tym nowym nieoczekiwanym faworycie na szefa Fed. Indeksy z China tracą między 0,85-1,40%, australijski indeks AU200.cash traci 1,10%, a japoński JP225 zyskuje 0,05%.
Znacząco tracą również metale szlachetne, złoto notuje prawie 4,00% wyprzedaż do 5160 USD za uncję, srebro traci 5,70% do 109 USD za uncję.
Na rynku walutowym obserwujemy odwrócenie trendu antydolarowego wspierane przez nowego faworyta Fed - Kevina Warsha. Indeks USDIDX zyskuje 0,45% odbijając już 1,06% od wtorkowego dołka. EURUSD traci 0,34% a USDJPY zyskuje 0,55%.
Indeksy amerykańskie również zamknęły się na stracie w dniu wczorajszym. Większość negatywnego nastroju przypisywana jest rekordowym spadkom na Microsoft. Akcje spółki po wynikach finansowych w środę po sesji traciły w czwartek nawet 12%, a zamknęły się na 10% przecenie. Przy obecnej kapitalizacji Microsoft jest to ponad 320 mld USD spadku w wycenie w ciągu jednej sesji.
Kryptowaluty również notują mocną wyprzeda. Bitocin traci poand 3,00% do 81000 USD, a Ethereum prawie 4,00% do 2700 USD. Spadki są napędzane krótkoterminową realizacją zysków na szerokim rynku, a także oczekiwaną nominacją Kevina Warsha, który spośród wszystkich czołowych kandydatów jest widziany przez rynek jako najmniej pro-kryptowalutowy.
Z doniesień dowiadujemy się, że Trump może ogłosić decyzję o swojej nominacji już dzisiaj w godzinach porannych czasu amerykańskiego (30 stycznia). Na platformie zakładowej polymarket prawdopodobieństwo wyboru Kevina Warsha przez Trumpa wzrosło z ok 30% do aż 94% w chwili obecnej. W dniu wczorajszym liderem był Rick Rieder, a rynek przypisywał mu aż 48% szans.
Rynki odebrały Warsha jastrzębio, co wsparło dolara, choć trwa dyskusja, czy jakikolwiek kandydat Trumpa faktycznie utrzyma jastrzębie nastawienie w praktyce.
Inflacja CPI w Tokio spadła do 1,5% r/r (z 2,0%), a inflacja bazowa do 2,0% (z 2,3%), z wyraźnym schłodzeniem także w miarach bazowych. To zmniejsza presję na kolejną podwyżkę BoJ po grudniowym ruchu do 0,75%, a USDJPY rósł bardziej z powodu dynamiki USD/Warsh niż samego odczytu CPI.
Apple zyskuje 0,55% po wyinikach kwartalnych. Spółka zapowiedziała do ~16% wzrostu przychodów w kwartale marcowym, znacznie powyżej oczekiwań rynku. Spółka wskazała na napędzane iPhone’ami odbicie oraz poprawę sprzedaży w Chinach, co wsparło sentyment wobec spółek mega-cap.
Sąd w Panamie unieważnił kontrakty portowe należące do CK Hutchison, ponownie otwierając temat chińskiej infrastruktury w strategicznych lokalizacjach. Nawet bez natychmiastowego wpływu na przepływy to kolejny czynnik ryzyka geopolitycznego dla logistyki i żeglugi.
Wizyta Starmera w Pekinie (pierwsza brytyjskiego premiera od 2018 r.) przyniosła pragmatyczne ustalenia handlowe. Trump ostrzegł Wielką Brytanię przed zacieśnianiem relacji z Chinami.
Sondaż Reutersa pokazał, że 24 z 31 ekonomistów oczekuje podwyżki RBA o 25 pb do 3,85% 3 lutego, podczas gdy w grudniu ponad 85% zakładało brak zmian przy 3,60%. Większość nadal widzi to jako pojedynczy ruch, a nie początek cyklu zacieśniania.
„WSJ” informuje o planie finansowania większości agencji długoterminowo, przy tymczasowym finansowaniu DHS na dwa tygodnie, co przesuwa kluczowy spór o imigrację i ICE. To obniża ryzyko natychmiastowego shutdownu.
Trump zapowiedział rozmowy z Iranem, jednocześnie wspominając o „bardzo potężnych okrętach” zmierzających do regionu. Rynki odczytują to jako straszenie z możliwością deeskalacji, istotne głównie dla premii ryzyka na rynku ropy. Ropa traci ok 2,00% w dniu dzisiejszym.
