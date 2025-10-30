Poranna odprawa (30.10.2025)

-
Przełom w Stosunkach USA-Chiny: Spotkanie Trump-Xi przyniosło natychmiastowe obniżenie taryf na fentanyl, rozwiązanie kwestii eksportu ziem rzadkich oraz wznowienie zakupów soi, sygnalizując poprawę relacji handlowych.
Wielka Trójka Tech w Rozkroku: Alphabet zaliczył spektakularny sukces z przychodem $100 mld i wzrostem akcji +7%, podczas gdy Microsoft i Meta rozczarowały CapEx i obawami o zwrot z inwestycji w AI.
Jastrzębi Komunikat Fed: Mimo obniżki stóp o 25 pb i zawieszenia QT, Prezes Powell wysłał rynkom jastrzębi sygnał o niepewności co do decyzji w grudniu, co wywołało cofnięcie się EUR/USD.
Spotkanie Trump-Xi
- Spotkanie Trumpa oraz Xi przebiegło pozytywnie i przyniosło realne rezultaty, na co wskazuje sam Donald Trump. Trump ogłosił natychmiastowe obniżenie taryf fentanylowych z 20% do 10%, co zmniejszy ogólny poziom taryf do 47%
- Rozważane były kwestie chipów i według ustaleń Chiny mają kupować chipy od Nvidii i innych spółek. Nie było jednak dyskusji na temat chipów Blackwell
- Wszelkie kwestie dotyczące eksportu ziem rzadkich zostały rozwiązane. Eksport do USA ma być kontynuowany bez wcześniejszych ograniczeń.
- Chiny mają natychmiast rozpocząć zakupy soi, które w tym roku były minimalne i w zasadzie zerowe od początku wojny handlowej w kwietniu. Chiny miały się również warunkowo zgodzić na sprzedaż TikToka
- Trump wskazuje, że wiele tematów nie zostało omówionych, ale obie strony obiecały dalszą współpracę w celu poprawy relacji handlowych. Nie była omawiana kwesta Tajwanu ani kwestii zakupów ropy rosyjskiej
- Porozumienie ma trwać rok i później ma dojść do przedłużenia, być może na lepszych warunkach.
- Trump zapowiedział wizytę w Chinach w kwietniu przyszłego roku
- Po komentarzach Trumpa na temat spotkania, kontrakty terminowe na Wall Street zaczęły zyskiwać po pierwszej negatywnej reakcji. W tym momencie US500 zyskuje 0,15%, natomiast US100 rośnie o 0,2%.
- Odbija również EURUSD po wczorajszych silnych spadkach zyskując 0,25%. Złoto próbuje odrabiać wczorajsze cofnięcie, zyskując 0,6%. Ropa pozostaje bez zmian
- Podsumowując, jest to powrót do statusu quo z ostatnich miesięcy, na minimalnie lepszych warunkach dla Chin oraz z potencjalnym zwiększeniem importu soi. Niemniej bariery handlowe nie zostały w pełni zniesione, kluczowe chipy nie będą kupowane przez Chiny, a ropa z Rosji będzie mogła w dalszym ciągu być kupowana
Pozostałe istotne informacje:
Bank Japonii pozostawia stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami.
- Bank Japonii widzi umiarkowany wzrost i potencjalne negatywne czynniki ryzyka dla wzrostu. Jednocześnie wskazuje na umocnienie się inflacji w okolicach 2% celu.
- USDJPY wyraźnie odbija po decyzji do okolic 153
- Donald Trump zapowiada wznowienie testowania bomb jądrowych, wskazując na podobne testy ze strony innych krajów jak Rosja czy Chiny. Stany Zjednoczone nie testowały broni jądrowej od 1992 roku
- Fed obniżył wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych oraz zdecydował na zawieszenie zacieśniania ilościowego od grudnia. Pomimo lekko gołębiego komunikatu, Powell wysyła jastrzębi sygnał wskazując na niepewność dotyczącą grudniowego posiedzenia
- Fed wskazuje na dalsze ochłodzenie sytuacji na rynku pracy i podkreśla potrzebę poznania danych, aby mogło dojść do konkretnej decyzji w grudniu
- Po sesji na Wall Street poznaliśmy wyniki amerykańskich gigantów. Alphabet pokazał świetne wyniki z przychodami powyżej 100 mld USD oraz z dwucyfrowym wzrostem we wszystkich kluczowych segmentach. Akcje zyskiwały nawet 7% w notowaniach posesyjnych
- Microsoft pokonuje oczekiwania rynkowe, ale prezentuje mniejszy CAPEX od oczekiwań. Rynek obawia się konkurencji oraz brak pełnego zwrotu z inwestycji.
- Meta prezentuje niższe wyniki związane z zyskiem, co jest związane z kwestiami podatkowymi. Spółka zapowiada również ogromne wydatki kapitałowe, a rynek wątpi w ich zwrot. Akcje tracą po publikacji w notowaniach posesyjnych
- OpenAI oczekuje, że IPO nastąpi w 2027 roku. Wskazuje się na największe IPO w historii rzędu 1 biliona dolarów
- Dzisiaj czeka nas decyzja EBC, choć nie powinno być zaskoczenia. Po sesji poznamy wyniki Amazona oraz Apple
⏬EURUSD najniżej od początku sierpnia
