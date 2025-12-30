Poranna odprawa (30.12.2025)

-
Wall Street zakończyło wczoraj świąteczną serię wzrostów i przeszło do defensywy w oczekiwaniu na minutki z ostatniego posiedzenia FOMC (S&P 500: -0,35%, Nasdaq i DJIA: -0,5%). Kontrakty na amerykańskie indeksy handlują delikatnie pod kreską, wskazując na utrzymującą się presję wobec tempa obniżek stóp procentowych w 2026 roku.
-
Prezydent Ukrainy poinformował, że podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem zabiegał o nawet 50-letnie gwarancje bezpieczeństwa, choć obecny projekt porozumienia przewiduje je na 15 lat. Podkreślił, że rozmowy z Rosją mogą nastąpić dopiero po uzgodnieniach z Europą, a ewentualny pokój wymagałby referendum w czasie zawieszenia broni, przy wciąż nierozwiązanych sporach terytorialnych i braku zgody Rosji na rozejm.
-
Donald Trump podczas konferencji prasowej zapowiedział, że nominuje nowego szefa Fed prawdopodobnie w styczniu, testując jednocześnie rynek mikro-atakiem na Powella. Prezydent USA ponownie powiedział, że chciałby, aby Powell sam ustąpił oraz że bardzo chętnie by go zwolnił. Na dolarze jednak brak szczególnych ruchów (USDIDX lekko pod kreską).
-
Sentyment w Azji i Pacyfiku odzwierciedla zachowawczość na Wall Street (AU200.cash: -0,2%; JP225: +0,03%, Kospi: -0,15%), jednak brak konkretnie negatywnych bodźców oraz szał wokół IPO spółek AI napędzają odbicie w Chinach (CHN.cash: +1,5%; HK.cash: +1,25%). Głównym moverem pozostaje Baidu, powiązane z producentem GPU Shanghai Biren Technology, który przebił zapisy dla inwestorów indywidualnych o 2 363 razy, wspierając cały sektor technologiczny w regionie.
-
Na rynku forex głównym trendem jest delikatna korekta na dolarze po wczorajszych wzrostach. Względem innych walut G10 koryguje również jen (EURJPY: +0,1%; USDJPY na płasko). Na czele wzrostów są na ten moment waluty Antypodów (AUDUSD: +0,35%, NZDUSD: +0,25%). EURUSD dodaje 0,1% do 1,178, podobnie EURPLN (+0,1% do 4,229)
-
Metale szlachetne pozostają w centrum uwagi i lekko odbijają po wczorajszej wyprzedaży. Srebro zyskuje 3,7% do 74,83 USD za uncję, a złoto dodaje 0,7% do 4363 USD za uncję.
-
Ropa brent i WTI stopniowo wymazują piątkową wyprzedaż (kolejno +0,2 i +0,3%) w reakcji na brak przełomu w rozmowach pokojowych ws. wojny w Ukrainie. Ponadto oczekuje się, że Chiny będą kontynuować intensywne gromadzenie zapasów ropy naftowej, aby wchłonąć nadwyżkę.
-
Zmienność na głównych kryptowalutach jest dzisiaj przytłumiona. Bitcoin dodaje 0,14% do 87 462 USD, natomiast Ethereum zyskuje 0,3% do 2948 USD.
Podsumowanie Dnia: Indeksy USA delikatnie tracą na zakończenie roku
PILNE: Mieszany sygnał z USA: ropa w dół, benzyna i destylaty w górę
US Open: Indeksy USA lekko tracą w ostatnim dniu handlu 2025
Komentarz giełdowy: Rynek nie widzi ryzyka, oślepiony blaskiem złota
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.