Poranna odprawa: AI napędza odbicie. Wielki powrót technologii

📈 Giełda – Wall Street i Wyniki Spółek
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Sesja na Wall Street zakończyła się w wyśmienitych nastrojach, a odbicie objęło wszystkie główne amerykańskie indeksy.
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Dow Jones zyskał 1,2%, natomiast sztandarowy indeks S&P 500 wzrósł o około 1,7%.
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Głównym wygranym i liderem wzrostów był Nasdaq, który zyskał niemal 2,8%.
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Amerykańskie indeksy były napędzane przede wszystkim przez spółki technologiczne.
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Na pierwszym planie znalazł się Microsoft, który dzień wcześniej pochwalił się bardzo dobrymi wynikami i zakończył sesję wzrostem o około 15%.
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Micron zyskał 18%, AMD wzrósł o 15%, natomiast Sandisk zwyżkował o około 25%.
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Po zakończeniu sesji Amazon zaprezentował bardzo mocne wyniki — przychody spółki wzrosły o 20% r/r, osiągając poziom 200,6 mld USD.
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Największą gwiazdą raportu Amazona był segment AWS, którego przychody zwiększyły się o 37% r/r do 42,2 mld USD, co oznaczało najszybsze tempo wzrostu od 18 kwartałów.
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Dynamiczny rozwój biznesu chmurowego pokazuje, że ogromne inwestycje Amazona w infrastrukturę oraz sztuczną inteligencję zaczynają przynosić coraz wyraźniejsze efekty.
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Jednocześnie wysokie nakłady inwestycyjne pozostają istotnym tematem dla rynku.
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Raportowany zysk na akcję (EPS) Amazona wyniósł 5,75 USD, jednak wynik był w dużej mierze wsparty jednorazowym zyskiem związanym z inwestycją w Anthropic.
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Amazon zapowiedział dalsze zwiększanie wydatków inwestycyjnych, co podkreśla skalę ambicji spółki w obszarze rozwoju infrastruktury AI i usług chmurowych.
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Po sesji wyniki zaprezentował również Apple, przedstawiając solidny, a momentami nawet bardzo dobry raport.
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Przychody Apple wzrosły o 16% r/r do 109,4 mld USD, natomiast zysk na akcję (EPS) wyniósł 2,02 USD.
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Bardzo mocno wypadła sprzedaż iPhone’ów, która zwiększyła się o ponad 20% r/r, a segment usług ponownie ustanowił rekord dla czerwcowego kwartału.
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Mimo wyraźnego przebicia oczekiwań rynek nie znalazł w raporcie większego efektu „wow”.
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Inwestorzy zwrócili uwagę na słabszy od prognoz wynik segmentu usług oraz mieszany obraz sprzedaży w Chinach.
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W efekcie dobre rezultaty nie wystarczyły do utrzymania wcześniejszego optymizmu, a akcje Apple znalazły się pod presją w handlu posesyjnym.
🌏 Rynki Azjatyckie
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Odbicie po ostatnich spadkach było widoczne również na rynkach azjatyckich, gdzie inwestorzy odreagowali wcześniejszą wyprzedaż spółek technologicznych i pozytywnie zareagowali na mocne wyniki amerykańskich gigantów związanych ze sztuczną inteligencją.
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Najmocniej wyróżniał się koreański KOSPI, który wzrósł o około 1,7%, napędzany gwałtownym odbiciem sektora półprzewodników, w tym akcji Samsung Electronics oraz SK Hynix.
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Japoński Nikkei 225 zanotował silne odbicie, rosnąc o ponad 5%, co wspierała poprawa sentymentu wobec sektora technologicznego oraz wzrosty spółek związanych z półprzewodnikami i sztuczną inteligencją.
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Inwestorzy skupili się przede wszystkim na sygnałach, że wysokie wydatki największych amerykańskich spółek na rozwój infrastruktury AI zaczynają przekładać się na realne wyniki, co ponownie zwiększyło apetyt na ryzyko w regionie.
🏛️ Makroekonomia i Banki Centralne
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Silne odbicie na Wall Street nie szło w parze z równie mocnymi danymi makroekonomicznymi, gdyż wzrost PKB w USA w II kwartale wyniósł 1,5%, wyraźnie poniżej oczekiwań na poziomie 2,1%.
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Szczegóły raportu wskazały jednak na nadal solidną kondycję amerykańskiego konsumenta.
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Inflacja PCE wyniosła zgodnie z prognozami 3,4%.
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Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 197 tys., potwierdzając odporność rynku pracy.
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Dane nie dostarczyły rynkowi jednoznacznego impulsu — słabszy wzrost gospodarczy został częściowo zrównoważony przez stabilną inflację oraz dobre dane z rynku pracy.
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Bank Japonii, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopy procentowe bez zmian stosunkiem głosów 8 do 1.
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Brak zmiany polityki pieniężnej nie był zaskoczeniem, dlatego uwaga rynku skupiła się przede wszystkim na komunikacji banku oraz perspektywach kolejnych podwyżek stóp.
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Wstępne dane wskazały, że produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła w czerwcu o 1,3% m/m, wyraźnie przebijając oczekiwania na poziomie 0,7%, co sugeruje poprawę aktywności i stanowi pozytywny sygnał dla japońskiej gospodarki.
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Inflacja bazowa w Tokio (z wyłączeniem świeżej żywności) wyniosła 1,9% r/r, przekraczając prognozy na poziomie 1,7%.
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Wyższy od oczekiwań odczyt z Tokio może zwiększać presję na Bank Japonii, choć sam w sobie prawdopodobnie nie będzie wystarczającym argumentem za szybkim zaostrzeniem polityki pieniężnej.
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Chiński indeks PMI dla przemysłu spadł w lipcu do 49,2 pkt (poniżej oczekiwań wynoszących 50,0 pkt), ponownie wskazując na kurczenie się sektora oraz utrzymujące się problemy z krajowym popytem i niepewność wokół perspektyw gospodarki.
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Inflacja producencka w Australii mocno zaskoczyła w górę w II kwartale, sygnalizując ponowne nasilenie presji cenowej — indeks PPI wzrósł o 1,3% k/k (wyraźnie powyżej oczekiwań na poziomie 0,5%), natomiast w ujęciu rocznym przyspieszył do 3,6% z 3,0% wcześniej.
💱 Waluty
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USDJPY kontynuował odbicie i powrócił powyżej poziomu 160, odrabiając część strat po wcześniejszej interwencji władz Japonii na rynku walutowym oraz decyzji Banku Japonii.
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Pomimo działań mających na celu wsparcie jena oraz utrzymania stóp procentowych bez zmian przez BoJ, presja na japońską walutę pozostaje silna.
🥇 Surowce
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Nieco słabiej wygląda sytuacja na rynku metali szlachetnych, które nadal pozostają pod presją.
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Złoto traci około 0,5% i znajduje się poniżej poziomu 4100 USD za uncję.
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Srebro również notuje lekkie spadki, na poziomie około 0,7%.
🪙 Kryptowaluty
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Rynek kryptowalut również nie rozpoczyna dnia w najlepszych nastrojach.
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Bitcoin traci około 0,6% i testuje poziom 64 000 USD.
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Ethereum oscyluje w okolicach 1900 USD.
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