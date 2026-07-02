Synektik: spółka na GPW, o której wciąż mówi się za mało? Mikołaj Sobierajski 02.07.2026

📈 Synektik to jedna z najbardziej interesujących spółek na polskiej giełdzie, choć wciąż pozostaje poza centrum uwagi wielu inwestorów. Roboty chirurgiczne, radiofarmaceutyki, diagnostyka PET i nowoczesne technologie medyczne tworzą model biznesowy, który trudno porównać z innymi firmami na GPW.

Na czym naprawdę zarabia Synektik, skąd bierze się dynamiczny wzrost wyników finansowych oraz jakie czynniki mogą napędzać rozwój spółki w kolejnych latach? 🎯

Z filmu dowiesz się:

✅ dlaczego Synektik to znacznie więcej niż dystrybutor sprzętu medycznego

✅ skąd biorą się powtarzalne przychody i co napędza wzrost spółki

✅ jakie szanse i ryzyka mogą wpłynąć na przyszłość Synektika oraz jego wycenę

Mikołaj Sobierajski, Analityk rynków finansowych XTB