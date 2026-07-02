Podsumowanie dnia: Złoto odbija, spadki na Nasdaq psują nastroje na Wall Street 📉

Indeksy giełdowe w Europie zamknęły czwartkową sesję wzrostami - niemiecki DAX rósł ponda 2%, brytyjski FTSE prawie 1,8%, a WIG20 zamknął sesję 1,5% wzrostem. Pokazały tym samym odporność, ze względu na mniejszy udział spółek półprzewodnikowych w indeksach, choć południowokoreański KOSPI spadał ponad 7% wobec wyprzedaży walorów Samsunga i SK Hynix.

Nastroje rynku akcji w USA pogorszyły się w drugiej połowie sesji, a indeks Nasdaq 100 spada 2,3% mimo początkowo solidnych nastrojów po słabszych od prognoz danych NFP z USA. Akcje Micron spadają 7,5%, a niektóre firmy półprzewodnikowe spadają ponad 10%. Wśród spółek BigTech najmocniej bo prawie 5% traci Meta Platforms, natomiast 4,5% zyskuje Apple (APPL.US). Akcje Tesli spadają prawie 8%, choć spółka przedstawiła wyższe, od prognoz dostawy samochodów w II kwartale roku.

Wobec spadku rentowności obligacji w USA po słabszym NFP i niższych cen ropy, złoto odbija do ponad 4100 USD, a srebro rośnie prawie 2,5%. Słabnie dolar amerykański, co przekłada się na kurs EURUSD - główna para walutowa rośnie prawie 0,5% do ponad 1.143. Bitcoin odbija do blisko 62 tys. USD, choć nastroje kryptowalut są dalekie od optymistycznych. Ropa Brent notowana jest dziś na poziomie ok. 71,5 USD za baryłkę i zalicza nieznaczne odbicie po ostatnich, silnych spadkach.

Zmiana zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy okazała się zdecydowanie niższa, niż oczekiwano. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP) wzrosło o 57 tys., wyraźnie poniżej prognozy 113 tys. oraz poprzedniego odczytu 172 tys..

Stopa bezrobocia w USA spadła do 4,2% , podczas gdy rynek oczekiwał utrzymania poziomu 4,3% .

, podczas gdy rynek oczekiwał utrzymania poziomu . Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 215 tys. , lepiej od prognozy 218 tys. i zgodnie z poprzednim odczytem.

, lepiej od prognozy i zgodnie z poprzednim odczytem. Średnie wynagrodzenie godzinowe wzrosło o 3,5% r/r , przewyższając oczekiwania na poziomie 3,4% .

, przewyższając oczekiwania na poziomie . Zatrudnienie w sektorze prywatnym zwiększyło się jedynie o 49 tys. , wyraźnie poniżej prognozy 107 tys. .

, wyraźnie poniżej prognozy . Liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku dla bezrobotnych spadła do 1,814 mln , nieznacznie poniżej oczekiwanych 1,820 mln .

, nieznacznie poniżej oczekiwanych . Średni tygodniowy czas pracy pozostał bez zmian na poziomie 34,3 godziny , zgodnie z prognozami.

, zgodnie z prognozami. Średnie wynagrodzenie godzinowe wzrosło o 0,3% m/m , zgodnie z oczekiwaniami rynku.

, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 3 tys. , zgodnie z prognozami, ale poniżej poprzedniego odczytu wynoszącego 7 tys. .

, zgodnie z prognozami, ale poniżej poprzedniego odczytu wynoszącego . Wskaźnik aktywności zawodowej obniżył się do 61,5% , poniżej prognozy i poprzedniego poziomu 61,8% .

, poniżej prognozy i poprzedniego poziomu . Zatrudnienie w sektorze publicznym spadło o 8 tys., po wzroście o 52 tys. miesiąc wcześniej.

Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA wskazała na wzrost o 87 mld stóp sześciennych (Bcf) wobec prognozy +84 Bcf i poprzedniego odczytu +76 Bcf. Kontrakty terminowe na gaz ziemny lekko tracą po publikacji danych, ale w późniejszych godzinach wymazały początkowy niewielki spade. Kontrakty na pszenicę na CBOT utrzymują się powyżej 600 centów za busze, a kontrakty terminowe na kakao na ICE spadają 1,2%.

Źródło: xStation5

Wykres cen złota (interwał D1)

Złoto notuje odbicie z okolic 3900 do 4100 USD za uncję, a średnie EMA200 i EMA50 utworzyły "krzyż śmierci" - 50-sesyjna przecięła 200-sesyjną od góry. Ostatni raz ta formacja utworzyła kontrariański sygnał kupna w 2023 roku - gdy wzrosty rozpoczęły się mniej wiecej po tym, gdy przecięły się obie wykładnicze średnie. Kluczowy opór to okolice 4400 USD, a wsparcie stanowi 4000 i 3900 USD.

Źródło: xStation5