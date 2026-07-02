Podsumowanie dnia: Złoto odbija, spadki na Nasdaq psują nastroje na Wall Street 📉

Indeksy giełdowe w Europie zamknęły czwartkową sesję wzrostami - niemiecki DAX rósł ponda 2%, brytyjski FTSE prawie 1,8%, a WIG20 zamknął sesję 1,5% wzrostem. Pokazały tym samym odporność, ze względu na mniejszy udział spółek półprzewodnikowych w indeksach, choć południowokoreański KOSPI spadał ponad 7% wobec wyprzedaży walorów Samsunga i SK Hynix.
Nastroje rynku akcji w USA pogorszyły się w drugiej połowie sesji, a indeks Nasdaq 100 spada 2,3% mimo początkowo solidnych nastrojów po słabszych od prognoz danych NFP z USA. Akcje Micron spadają 7,5%, a niektóre firmy półprzewodnikowe spadają ponad 10%. Wśród spółek BigTech najmocniej bo prawie 5% traci Meta Platforms, natomiast 4,5% zyskuje Apple (APPL.US). Akcje Tesli spadają prawie 8%, choć spółka przedstawiła wyższe, od prognoz dostawy samochodów w II kwartale roku.
Wobec spadku rentowności obligacji w USA po słabszym NFP i niższych cen ropy, złoto odbija do ponad 4100 USD, a srebro rośnie prawie 2,5%. Słabnie dolar amerykański, co przekłada się na kurs EURUSD - główna para walutowa rośnie prawie 0,5% do ponad 1.143. Bitcoin odbija do blisko 62 tys. USD, choć nastroje kryptowalut są dalekie od optymistycznych. Ropa Brent notowana jest dziś na poziomie ok. 71,5 USD za baryłkę i zalicza nieznaczne odbicie po ostatnich, silnych spadkach.
Zmiana zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy okazała się zdecydowanie niższa, niż oczekiwano. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP) wzrosło o 57 tys., wyraźnie poniżej prognozy 113 tys. oraz poprzedniego odczytu 172 tys..
- Stopa bezrobocia w USA spadła do 4,2%, podczas gdy rynek oczekiwał utrzymania poziomu 4,3%.
- Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 215 tys., lepiej od prognozy 218 tys. i zgodnie z poprzednim odczytem.
- Średnie wynagrodzenie godzinowe wzrosło o 3,5% r/r, przewyższając oczekiwania na poziomie 3,4%.
- Zatrudnienie w sektorze prywatnym zwiększyło się jedynie o 49 tys., wyraźnie poniżej prognozy 107 tys..
- Liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku dla bezrobotnych spadła do 1,814 mln, nieznacznie poniżej oczekiwanych 1,820 mln.
- Średni tygodniowy czas pracy pozostał bez zmian na poziomie 34,3 godziny, zgodnie z prognozami.
- Średnie wynagrodzenie godzinowe wzrosło o 0,3% m/m, zgodnie z oczekiwaniami rynku.
- Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 3 tys., zgodnie z prognozami, ale poniżej poprzedniego odczytu wynoszącego 7 tys..
- Wskaźnik aktywności zawodowej obniżył się do 61,5%, poniżej prognozy i poprzedniego poziomu 61,8%.
- Zatrudnienie w sektorze publicznym spadło o 8 tys., po wzroście o 52 tys. miesiąc wcześniej.
Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA wskazała na wzrost o 87 mld stóp sześciennych (Bcf) wobec prognozy +84 Bcf i poprzedniego odczytu +76 Bcf. Kontrakty terminowe na gaz ziemny lekko tracą po publikacji danych, ale w późniejszych godzinach wymazały początkowy niewielki spade. Kontrakty na pszenicę na CBOT utrzymują się powyżej 600 centów za busze, a kontrakty terminowe na kakao na ICE spadają 1,2%.
Źródło: xStation5
Wykres cen złota (interwał D1)
Złoto notuje odbicie z okolic 3900 do 4100 USD za uncję, a średnie EMA200 i EMA50 utworzyły "krzyż śmierci" - 50-sesyjna przecięła 200-sesyjną od góry. Ostatni raz ta formacja utworzyła kontrariański sygnał kupna w 2023 roku - gdy wzrosty rozpoczęły się mniej wiecej po tym, gdy przecięły się obie wykładnicze średnie. Kluczowy opór to okolice 4400 USD, a wsparcie stanowi 4000 i 3900 USD.
Źródło: xStation5
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