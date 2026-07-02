US100 traci 2% 🚩 Panika na akcjach półprzewodników - SanDisk traci 13%

- Akcje producentów półprzewodników mocno spadają - SanDisk traci ponad 13%
- Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) spadł do prawie 700 punktów w ciągu kilkudziesięciu minut i notuje prawie 2% spadek
- Indeks S&P 500 traci 0,4%, a DJIA rośnie ponad 0,6% wskazując na "pogarszającą się" szerokość rynku - akcje spółek ze "starej gospodarki" zaczynaja radzić sobie lepiej na tle technologicznych
- Akcje firm w sektorze farmaceutycznym, rozrywkowym, obronnym a także dostawcy ropy i gazu radzą sobie dużo lepiej
- Akcje producentów półprzewodników mocno spadają - SanDisk traci ponad 13%
- Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) spadł do prawie 700 punktów w ciągu kilkudziesięciu minut i notuje prawie 2% spadek
- Indeks S&P 500 traci 0,4%, a DJIA rośnie ponad 0,6% wskazując na "pogarszającą się" szerokość rynku - akcje spółek ze "starej gospodarki" zaczynaja radzić sobie lepiej na tle technologicznych
- Akcje firm w sektorze farmaceutycznym, rozrywkowym, obronnym a także dostawcy ropy i gazu radzą sobie dużo lepiej
Akcje spółek technologicznych niespodziewanie tąpnęły w godzinach popołudniowych, a najmocniej wyprzedawane są dziś akcje z sektora półprzewodników Nvidia i TSMC tracą prawie 2%, ale walory takich spółek jak Sandisk czy Micron spadają odpowiednio 13% i 6,5%. Ponad 8% traci też Tesla, gdzie wzrost dostaw o prawie 25% r/r nie wystarczył by utrzymać pozytywny sentyment inwestorów. Kontrakt na Nasdaq 100 nieoczekiwanie spadł o ponad 700 punktów do 29,500 punktów. Spadki w przypadku niektóych firm półprzewodnikowych są drastyczne - np. dla Applied Materials (AMAT.US) przekraczają 20% od 29 czerwca.
- Meta Platforms traci prawie 4,5% a spadki notują niemal cały sektor dostawców komponentów elektronicznych od Della po ARM Holdings. Z drugiej storny relatywnie solidnie wygląda Apple, które zyskuje prawie 5% czy Microsoft oraz akcje w sektorze farmaceutycznym, ochrony zdrowia czy usług IT. Wzrost notują też walory spółek obronnych - Lockheed Martin, czy RTX Corp.
- HSBC podniósł cenę docelową dla akcji Intela do 200 USD ze 100 USD poprzednio i utrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj" mimo to akcje spadają dziś ponad 5% do niespełna 120 USD. Bank oczekuje poprawy dostaw procesorów serwerowych oraz rosnącego popytu na usługi produkcyjne Intel Foundry - zdaniem analityków, od drugiej połowy 2026 roku spółka powinna odnotować wzrost liczby zamówień od klientów, co ma wspierać wyższe zyski oraz długoterminowy potencjał wzrostu.
- Wczoraj pojawiły się informacje o potencjalnych zakupach chińskich chipów przez Apple. Jeśli doszoby do takiej sytuacji, scenariusz mógłby uderzyć w ocenę perspektyw wzrostu i konkurencyjności amerykańsko-koreańsko-tajwańskiej dominacji sektora półprzewodnikowego.
- Apple ma prowadzić rozmowy w sprawie zakupu pamięci od chińskich producentów ChangXin Memory Technologies i Yangtze Memory Technologies (YMTC), aby ograniczyć skutki globalnego niedoboru chipów pamięci - obie firmy znajdują się na czarnej liście Pentagonu z powodu domniemanych powiązań z chińskim sektorem wojskowym.
- Według Bloomberga Apple zabiega również o wsparcie administracji Donalda Trumpa, aby złagodzić potencjalne konsekwencje polityczne takiej współpracy. Rozszerzenie bazy dostawców pamięci ma pomóc Apple zabezpieczyć dostawy kluczowych komponentów do swoich urządzeń. Firma liczy także, że większa dostępność chipów pozwoli ograniczyć presję kosztową, która zmusiła ją do podnoszenia cen części produktów.
Zmienność amerykańskich akcji z S&P 500
Źródło: xStatiom5
Na interawle godzinowym RSI dla US100 wynosi już niespełna 30 wskazując na ekstremalne wyprzedanie. Indeks w ostatnich dniach nie zdołał dłużej utrzymać się powyżej średnich EMA200 i EMA50, wskazując na słabnące momentum kupujących. W tym miejscu warto podkreślić, że akcje firm półprzewodnikowych i dostawców pamięci - choć odnotowały wzrosty o setki procent w ciągu ostatnich miesięcy a w niektóych przypadkach o ponad 1000% w ciągu 12 miesięcy (SanDisk, Micron) - notują rekordowy wzrost zyskówi i przychodów, który w niektóych przypadkach przekracza setki procent w ujęciu rok do roku. Obecna wyprzedaż w sektorze wciąż może okazać się tylko chwilową realizacją zysków, nie długoterminową zmianą trendu.
Źródło:
Wykresy SanDisk i Micron (interwał D1)
Roundhill Memory ETF (DRAM) dający ekspozycję na rynek pamięci traci w skróconym tygodniu prawie 20%, po tym jak mocno wcześniej wzrósł - od debiutu 2 kwietnia do czerwcowego szczytu jego wartość niemal się potroiła. Micron w tygodniu tym traci już prawie 15%, a Sandisk w ciągu dwóch dni spadł o ponad 20%.
Źródło: xStation5
Ikona hossy w sektorze pamięci radzi sobie dziś bardzo słabo - realizacja zysków przeważyła nad zakupami, choć spółka przedstawiła ostatnio rekordowe wyniki za ostatni kwartał i radykalnie podniosła prognozy na kolejne kwartały. Walor cofnął się do poziomów niewidzianych od 11 czerwca.
Źródło: xStation5
Tesla pod presją - akcje tracą 7%
Tesla spada o ponad 7% mimo bardzo mocnych danych o dostawach za II kwartał. Spółka dostarczyła 480 126 pojazdów wobec oczekiwanych 406 600, a produkcja wyniosła 451 758 aut. Reakcja rynku może wynikać z realizacji zysków po wcześniejszym wzroście kursu o ponad 13% w cztery dni. Dodatkowo segment magazynów energii, choć poprawił wynik do 13,5 GWh, był poniżej prognozy William Blair na poziomie 20,6 GWh.
Akcje spółki spadły dziś poniżej EMA200 (czerwona linia) i jeśli zamkną się dziś poniżej 403 USD możliwe będzie odwrócenie trendu na spadkowy.
Źródło: xStation5
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