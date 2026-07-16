Poranna odprawa: Azja tonie po wyprzedaży półprzewodników. Rynek czeka na wyniki TSMC (16.07.2026)

📉 Indeksy i sesja w Azji Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy otworzyły się nieco wyżej, trzymając się blisko wczorajszego zamknięcia po zmiennej sesji, zwłaszcza w sektorze półprzewodników. Kontrakty na Nasdaq ( US100 ), S&P 500 ( US500 ), DJIA ( US30 ) oraz Russell 2000 ( US2000 ) rosną o około 0,15%, podobnie jak kontrakty na europejski Stoxx 50 ( EU50 ).

Akcje SpaceX na historycznych minimach przed lotem Starshipa: Walory SpaceX ( SPCX.US ) osunęły się do rekordowo niskiego poziomu 132,75 USD, spadając poniżej ceny z debiutu giełdowego (135 USD). Pomimo ogólnego optymizmu na Wall Street, uwaga inwestorów przenosi się teraz na wyczekiwany, trzynasty lot testowy Starshipa zaplanowany na czwartek, który jest kluczowym krótkoterminowym katalizatorem.

Azjatyckie rynki spadają przez wyprzedaż chipów i obawy geopolityczne: Większość giełd w Azji odnotowała w czwartek spadki, obciążona silną korektą w sektorze półprzewodników oraz rosnącym napięciem na linii USA-Iran w rejonie strategicznej Cieśniny Ormuz. Podczas gdy Nikkei 225 spadł o 2,7% ( JP225: -1,24% ), a południowokoreański KOSPI tąpnął o ponad 6% – przy spadkach gigantów takich jak SK Hynix i Samsung Electronics rzędu 8-11% – hongkoński Hang Seng wyłamał się z tego trendu, zyskując 1,7%.

Inwestorzy czekają na wyniki TSMC w poszukiwaniu sygnałów dotyczących popytu na AI: Pomimo powszechnej słabości na rynkach, uwaga inwestorów pozostaje mocno skupiona na zbliżającym się raporcie kwartalnym TSMC, który ma pomóc w ocenie długoterminowej trwałości globalnego popytu na sztuczną inteligencję. 🌍 Gospodarka i Geopolityka Bank Korei podnosi stopy procentowe do 2,75% w obliczu rosnącej inflacji: BOK zdecydował się na podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych – pierwszą od stycznia 2023 roku – aby przeciwdziałać uporczywej inflacji na poziomie 3,2%, przy jednoczesnej silnej dynamice wzrostu PKB (I kwartał: +3,8%).

Minister finansów Katayama powtarza ostrzeżenia Tokio dotyczące rynku walutowego, podczas gdy jen pozostaje pod presją: Satsuki Katayama powtórzyła standardowe ostrzeżenia, że rząd jest gotowy podjąć odpowiednie działania na rynku walutowym w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie przedstawiła jednak żadnych nowych szczegółów, podczas gdy jen nadal oscyluje w granicach poziomu 162 za dolara. Katayama odmówiła komentarza na temat konkretnych poziomów kursowych, zauważając, że kursy walut zależą od wielu czynników, i dodała, że zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności japońskiej gospodarki jest kluczem do utrzymania zaufania do jena.

Trump rozważa eskalację militarną wobec Iranu: Prezydent Trump skłania się ku rozszerzeniu amerykańskich operacji wojskowych. Plany operacyjne omawiane na najwyższym szczeblu obejmują intensyfikację nalotów, rozmieszczenie sił lądowych w celu przejęcia strategicznych wysp, takich jak wyspa Chark, oraz uderzenia w ufortyfikowane obiekty podziemne podejrzewane o prowadzenie tajnej działalności nuklearnej.

Trump woli pauzę w stopach zamiast podwyżek, spodziewa się spadku inflacji: Prezydent Trump oświadczył, że jego zdaniem inflacja na koniec roku będzie niższa niż obecnie. Powtórzył, że choć chciałby obniżek stóp procentowych, to wstrzymanie się z ich zmianami jest wciąż lepszym rozwiązaniem niż ich dalsze podnoszenie. 💱 Rynki Walutowe (FX) Spokojny handel na głównych parach walutowych : Indeks dolara ( USDIDX ) notuje kosmetyczne zmiany na poziomie +0,05%, podczas gdy niższy odczyt PPI nieznacznie studzi oczekiwania na podwyżki stóp w USA. Zmienność na najbardziej płynnych parach ( USDJPY , EURUSD , GBPUSD ) nie przekracza +/- 0,05%.

Wyjątkiem są waluty antypodów (NZDUSD: +0,15%, AUDUSD: -0,1%). Wśród walut G10 najwięcej traci frank szwajcarski (GBPCHF, USDCHF: +0,25%). Para EURUSD zyskuje 0,05% do poziomu 1,1467. 🛢️ Surowce i Metale Szlachetne Surowce energetyczne pod presją sprzedających: Kontrakty na ropę Brent ( OIL ) spadają o 1,2% do 84,50 USD za baryłkę, a ropa WTI tanieje o 1,65% do 79,90 USD za baryłkę. Kontrakty na gaz ziemny ( NATGAS ) spadają o 0,5% w USA, natomiast w Europie rosną o 0,2%.

Kolejna fala spadków na metalach szlachetnych: Metale szlachetne ponownie tanieją pomimo uspokojenia na dolarze. Złoto spada o 0,7% do 4030 USD za uncję, podczas gdy srebro traci 0,8%, osiągając poziom 57,30 USD za uncję.

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