Poranna odprawa: Cieśnina Ormuz otwarta (15.06.2026)

Nastał bardzo długo wyczekiwany dzień. Stany Zjednoczone oraz Iran doszły do porozumienia, która zakłada przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni oraz – co z rynkowej perspektywy najważniejsze – otwarcie Cieśniny Ormuz.

🌍 Geopolityka

Informacje te jako pierwszy potwierdził premier Pakistanu, Shehbaz Sharif. Później otrzymaliśmy także oficjalne potwierdzenie ze strony prezydenta Trumpa oraz wiceministra spraw zagranicznych Iranu – Kazema Gharibabadiego. Oficjalna ceremonia podczas której podpisane zostanie memorandum odbędzie się w piątek w Szwajcarii.

Działania zbrojne mają zostać zakończone natychmiast i na wszystkich frontach, także w Libanie, jak podaje Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Mediatorzy obu stron mają odbyć w tym tygodniu serię spotkań, podczas których dopracowywane będą szczegóły umowy.

Cieśnina Ormuz ma być otwierana stopniowo. Na czas trwania zawieszenia broni (60 dni) Iran ma nie pobierać opłat od statków przez nią przepływających. Jednocześnie irańskie siły będą oczyszczały teren z min wodnych, które zostały tam w ostatnich tygodniach rozmieszczone.

Minimalnym warunkiem porozumienia ma być rozcieńczenie wzbogaconego wcześniej przez Iran uranu. Jego zapasy wynoszą obecnie ponad 9000 kg – 440 kg z nich jest wzbogacone do poziomu bliskiego broni jądrowej.

🛢️ Surowce

Ceny ropy naftowej spadły o przeszło 4% względem piątkowego zamknięcia.

Za baryłkę Brent zapłacimy niespełna 84$, za WTI zaś ok. 81$. To najniższe poziomy od pierwszych dni marca, kiedy USA przeprowadziło pierwsze ataki na Iran.

W dół także ceny gazu.

MWh gazu z holenderskiej giełdy TTF poniżej 44$, NATGAS oscyluje w okolicach 3,06$.

🏦 Polityka monetarna

Mocno rewidowane w dół są rynkowe wyceny dot. ścieżki stóp procentowych największych banków centralnych.

W USA implikowane rynkowo prawdopodobieństwo podwyżki przed końcem roku sięga obecnie niespełna 65%.

W strefie euro oraz Wielkiej Brytanii rynkowym scenariuszem bazowym jest zaledwie jeden kolejny ruch w górę w 2026 r.

🪙 Obligacje i metale szlachetne

Doprowadza to do spadku rentowności obligacji na całym świecie o ok. 1-1,5%.

Z tego względu – co może dość nieinstynktowne – w obliczu znacznego uspokojenia nastrojów na globalnych rynkach o ponad 2% rosną ceny złota oraz srebra.

🌏 Azja

Na rynkach akcji euforia.

Pokaźne wzrosty notują azjatyckie indeksy. Na czele KOSPI (4,7%) oraz NIKKEI 225 (+4,7%).

Na zielono świecą się także kontrakty terminowe w Europie oraz USA. Przed otwarciem handlu S&P rośnie o 1,3%, DAX zaś o 1,7%.

💱 Waluty

G10:

Dolar notuje pokaźne osłabienie względem innych walut G10, w tym euro (-0,4%).

Na dole zestawienia znajdziemy też inne waluty surowcowe – koronę norweską oraz dolara kanadyjskiego.

Słabo radzi sobie także jen japoński.

Największym zwycięzcą w grupie G10 jest zaś korona szwedzka (+1,2% względem dolara), będąca jedną z najmocniej skorelowanych z rynkowym sentymentem walut w grupie.

EM:

Bez zaskoczeń – względem dolara zyskują rand południowoafrykański (+0,9%), forint węgierski (+0,7%), won południowokoreański (+0,6%) oraz indyjska rupia (+0,5%), czyli waluty państw, które mocno narażone były na wizję długoterminowego zamknięcia Cieśniny Ormuz.

₿ Kryptowaluty

Z poprawy sentymentu korzystają także Bitcoin (65800$) oraz Ethereum (1720$), które umacniają się dziś o ok. 3%.

—

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB