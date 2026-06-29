Poranna odprawa: Co dalej z AI play? (29.06.2026)

Pomimo chwilowego optymizmu, napędzanego świetnymi wynikami kwartalnymi Microna, większość spółek z sektora półprzewodników oraz niemal wszyscy hyperscalerzy zamknęli tydzień spadkami.

🌏 Azja

W nowy tydzień wchodzimy wyprzedażą akcji SK Hynix (-4,4%) oraz Samsunga (-5,7%) – spółek, które odpowiadają za ok. połowę kapitalizacji koreańskiego KOSPI (-0,9%).

Na czerwono świeci się również japoński NIKKEI 225 (-1%), któremu także ciążą kiepskie notowania giganta – Kioxii (-9,4%), największej spółki na japońskiej giełdzie, producenta pamięci flash i dysków półprzewodnikowych.

Nad kreską znajduje się z kolei chiński Hang Seng (+2,6%), wspierany przez spółki z sektora medycznego, które korzystają na rotacji kapitału. Zyskują m.in.:

CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – producent leków innowacyjnych (np. na choroby układu krążenia czy onkologicznych) oraz leków generycznych.

Innovent Biologics (+7,9%) – producent zaawansowanych leków biologicznych, głównie nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych i immunologicznych.

JD Health International (+6,9%) – największa w Chinach platforma farmaceutyczna online, która łączy e-sklep z lekami z usługami telemedycznymi i konsultacjami lekarskimi.

Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – ogromny, zdywersyfikowany konglomerat medyczny, zajmujący się pełnym łańcuchem dostaw – od zaawansowanych badań i rozwoju (R&D) po dystrybucję leków.

🌍 Geopolityka

Weekendowe nagłówki wciąż zdominowane były przez kwestie związane z konfliktem na linii USA-Iran. W niedzielę prezydent Trump oskarżył Iran o naruszenie porozumienia ramowego, uderzając w irańskie magazyny pocisków, drony i punkty radarowe wokół Cieśniny Ormuz.

Teheran wystrzelił zaś pociski i drony na bazę Ali Al Salem w Kuwejcie i bazę V Floty w Bahrajnie, grożąc jednocześnie całkowitym wstrzymaniem negocjacji.

Obie strony mają jednak zasiąść ponownie do negocjacji już we wtorek, co wspiera skromną poprawę sentymentu oraz 0,7-proc. wzrost kontraktów futures na S&P 500.

🛢️ Surowce

Ceny ropy naftowej pozostają najniższe od wybuchu wojny.

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie ok. $72.

Za WTI nieco poniżej $70.

W dół także ceny gazu:

NATGAS oscyluje w okolicach $3,29 za MMBtu.

Za MWh TTF zapłacimy nieco ponad $41.

Blisko lokalnych minimów pozostają ceny metali szlachetnych.

Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie niespełna $4060, srebra zaś $59. Oznacza to spadek o kolejno 25% i 50% względem lokalnych szczytów osiągniętych zaledwie kilka miesięcy temu.

📈 Dane makroekonomiczne

Japonia

Majowa sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania, przyspieszając do poziomu niewidzianego od listopada 2023 r. Umocnienie krajowej konsumpcji, w obliczu wciąż wysokiej presji cenowej i słabnącego jena, może stanowić istotny argument za dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej przez Bank Japonii.

Podwyżka jeszcze przed końcem roku wciąż nie jest jednak w pełni wyceniana (ok. 87% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa), a para USDJPY wydaje się niechybnie zmierzać w stronę poziomu 162.