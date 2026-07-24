Poranna odprawa: Czy rynek podniesie się po czwartkowej wyprzedaży❓

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Geopolityka: eskalacja na Bliskim Wschodzie napędza ryzyko. Iran odrzucił propozycję zawieszenia broni przekazaną przez premiera Iraku, ostrzegając że uderzenie USA na Teheran doprowadzi do ataków na Tel Awiw i zamknięcia cieśniny Bab al-Mandeb przez Huti. US Centcom potwierdził już 13. z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe, a sekretarz obrony Pete Hegseth oszacował koszt wojny z Iranem dla USA na 37,5 mld dolarów. Dodatkowo Huti uderzyli w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, otwierając drugi newralgiczny punkt przerwania dostaw obok Cieśniny Ormuz.
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Handel: Trump uruchamia nową falę ceł na 60 partnerów. Administracja Trumpa nałożyła od piątku cła 10–12,5% na 60 gospodarek pod pretekstem niedostatecznej walki z pracą przymusową, zastępując wygasający globalny taryf 10% z ustawy Section 122. Decyzja spotkała się z krytyką partnerów handlowych – Brazylia nazwała cła "arbitralnymi", Australia "nieuzasadnionymi", a Japonia określiła je jako "godne ubolewania"; żaden z krajów nie zapowiedział jednak reakcji zwrotnej.
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Reakcja rynków w USA: wyprzedaż napędzana ropą i technologią. Wall Street zamknęło czwartkową sesję mocno na minusie – Dow spadł ponad 500 pkt (ok. 1%), notując piąty spadkowy dzień z sześciu, a S&P 500 i Nasdaq zaliczyły najgorszy dzień od 23 czerwca, tracąc odpowiednio 1,2% i 2,2%. Ciążyły wyniki Tesli (-15%, najgorsza sesja od marca 2025) i Alphabet (-7%, największy spadek od maja 2025) po podniesieniu prognoz capexu na AI, co razem starło z rynku około 500 mld dolarów kapitalizacji. Kontrakty terminowe w piątek są mieszane – S&P 500 -0,13%, Nasdaq-100 -0,44%, Dow płasko.
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Azja: sesja czerwona na całej linii, Korea z zawieszeniem handlu. Nikkei 225 spadł około 2,7–2,8%, Topix -1%, a Kospi zanurkował o ponad 5%, co wymusiło aktywację "sidecara" giełdy koreańskiej (KOSPI i KOSDAQ) czasowo wstrzymującego handel programowy. Hang Seng stracił 1,33%, CSI300 -1,4%, a ASX 200 -0,95% – wszystko w cieniu drożejącej ropy, napięć na Bliskim Wschodzie i nowych ceł Trumpa. Dodatkowym ciężarem dla technologii regionu były spadki SK Hynix (-3,5% po wyczerpaniu limitu konwersji ADR), Samsunga (-4%) i SoftBanku (-7,5%).
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Waluty: jen przy 40-letnich minimach, dolar stabilny. Japońska inflacja bazowa CPI wzrosła w czerwcu do 1,6% r/r (zgodnie z oczekiwaniami), pierwszy wzrost od marca, napędzany drożejącą ropą, podczas gdy jen utrzymuje się blisko wieloletnich minimów wobec dolara (163,7–163,8). Departament Skarbu USA naciska na BoJ w sprawie szybszych podwyżek stóp, a japoński minister finansów Katayama zasygnalizował gotowość do zdecydowanej interwencji walutowej. Na tabeli notowań poranne zmiany są niewielkie: EURUSD +0,17%, GBPUSD +0,18%, USDJPY -0,01%, USDPLN -0,24%, EURPLN -0,02%.
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Surowce: ropa powyżej 100 dolarów, rentowności rosną. Brent przebił psychologiczną barierę 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od maja, zyskując około 7% w czwartek do 100,69 dolara, po czym w piątek rano lekko korygował (-2,14% na kontrakcie WTI) w reakcji na atak Huti na saudyjskie tankowce. Rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do najwyższego poziomu od stycznia 2025 (4,705%), a analitycy wskazują, że rynek wszedł w eskalację "źle pozycjonowany", co wzmacnia reakcję cenową na każdą złą wiadomość podażową. Złoto pozostaje stabilne blisko wsparcia 4 040 dolarów (-0,05%), a srebro zyskuje 1,14%.
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Spółki: Volkswagen tnie prognozy, Intel i Oracle zaskakują pozytywnie. Volkswagen zaraportował spadek zysku operacyjnego o niemal 10% r/r do 3,5 mld euro (poniżej konsensusu 4,3 mld euro) i po raz pierwszy zapowiedział spadek przychodów w 2026 roku o do 3%, tuż po potwierdzeniu planu redukcji nawet 100 tys. etatów. Z drugiej strony Intel zanotował najszybszy wzrost przychodów od 15 lat (25% r/r, do 16,1 mld dolarów, akcje +9% po sesji), a Oracle zyskał 3% po podpisaniu z Pentagonem 10-letniego kontraktu software'owego wartego do 7 mld dolarów. SAP zyskuje 3% pre-market po wzroście backlogu chmurowego o 27% r/r do 22,9 mld euro, mimo obniżonej prognozy zysku na 2026 rok z powodu kosztów akwizycji danych pod AI.
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Kryptowaluty i dzisiejsza sesja. Bitcoin notuje niewielki wzrost (+0,85%) mimo ogólnie ryzykownego sentymentu na rynkach. Otwarcie w Europie zapowiada się mieszane – FTSE 100 ma otworzyć się nieco niżej (-0,17%), podczas gdy DAX i CAC 40 mają zyskać (odpowiednio +0,19% i +0,22%), a kluczowym tematem dnia pozostanie rozwój sytuacji wokół Iranu, poziom ropy powyżej 100 dolarów oraz dalsze reakcje rynku na nową falę ceł Trumpa.
🔴Bliżej rynków - Poranne webinarium (24.07.2026)
Podsumowanie Dnia: Wojenne zapowiedzi Trumpa ciążą rynkom. Wall Street tonie w czerwieni
Spółka Tygodnia: TSMC – największy zakład produkcyjny ery sztucznej inteligencji
Intel i AMD wchodzą na chiński rynek
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