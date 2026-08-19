Poranna odprawa: Dolar traci przed Minutes. Co musisz wiedzieć o poranku❓

Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy oscylują wokół zera, podczas gdy rynki azjatyckie, w tym japoński Nikkei i koreański Kospi, zanotowały wyraźne spadki po trzeciej z rzędu stratnej sesji na Wall Street.

Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest globalna wyprzedaż na rynku obligacji, która wywindowała rentowności długoterminowych papierów skarbowych w USA i Europie (w tym niemieckich i francuskich) do wieloletnich maksimów.

Inwestorzy analizują, czy wyższe koszty pożyczek zaszkodzą gospodarce, i wyczekują dzisiejszej (20:00) publikacji zapisków z lipcowego posiedzenia FOMC, aby ocenić kolejne kroki Rezerwy Federalnej.

Na rynku surowców ropa naftowa rośnie czwarty dzień z rzędu, a wycena kontraktów na ropę Brent przekracza 91 USD za baryłkę (WTI rośnie o 0,30%), co jest napędzane obawami o zablokowanie transportu przez Cieśninę Ormuz po wygaśnięciu zawieszenia broni między USA a Iranem.

Z kolei amerykański dolar osłabia się i dryfuje w pobliżu wielomiesięcznych dołków – indeks dolara (USDIDX) traci 0,08% – co zbiega się z chwilową pauzą we wzrostach rentowności obligacji przed publikacją zapisków Fed. Relatywnie dobrze radzi sobie dzisiaj jen japoński, natomiast podwyższoną presję spadkową widzimy między innymi na dolarze australijskim. Źródło: xStation Wśród sektorów gospodarki najgorzej radzą sobie obecnie spółki technologiczne i komunikacyjne, które na amerykańskiej giełdzie straciły w tym tygodniu ponad 2%, a indeks VanEck Semiconductor ETF spadł we wtorek o 4,1% na fali rosnących stóp procentowych. Źródło: XTB Najlepiej prezentuje się natomiast amerykański sektor energetyczny, gdzie m.in. spółki rafineryjne notują nowe maksima, wspierane rekordowymi marżami rafineryjnymi i zawirowaniami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie.

Akcje sieci Target zyskały w tym roku ponad 55%, a inwestorzy z uwagą wyczekują dzisiejszego raportu finansowego (publikowanego przed sesją na Wall Street), aby ocenić skuteczność planu naprawczego kierowanego przez CEO Michaela Fiddelke.

Chiński producent robotów Unitree Robotics zadebiutował na giełdzie w Szanghaju, a jego akcje wzrosły w pewnym momencie o blisko 630%, odzwierciedlając ogromny apetyt inwestorów detalicznych na nowinki technologiczne.

Południowokoreański gigant Samsung Electronics ogłosił inwestycję o wartości 158 milionów dolarów w nową linię produkcyjną systemów chłodzenia w Gwangju, jednak jego akcje spadły o ponad 7% na fali szerszej wyprzedaży w azjatyckim sektorze technologicznym.

Producenci półprzewodników i sprzętu, tacy jak Teradyne, Marvell oraz Micron, odnotowali we wtorek znaczne straty rzędu 7-9%, uginając się pod presją wysokich rentowności obligacji.

W centrum uwagi podczas dzisiejszej sesji znajdą się również wyniki kwartalne innych gigantów z branży detalicznej i konsumenckiej, w tym firm Lowe's oraz Estee Lauder.

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