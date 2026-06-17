Poranna Odprawa: Emocje po rozejmie opadają. Fed przejmuje uwagę rynków

📈 Giełda Wczorajsza sesja na Wall Street, mimo pozytywnego otwarcia, zakończyła się umiarkowaną korektą, gdzie indeks S&P 500 spadł o 0,6%, natomiast Nasdaq 100 stracił blisko 1,2%.

Jedynym głównym indeksem, który zakończył dzień na plusie, był Dow Jones, rosnąc o 0,6%.

Początkowy optymizm inwestorów związany z informacjami o podpisanym rozejmie stopniowo wygasł.

Informacje o finansach OpenAI pojawiają się w momencie przygotowań spółki do debiutu giełdowego, która złożyła już poufny wniosek IPO, a według medialnych doniesień debiut może nastąpić już we wrześniu 2026 roku, przy potencjalnej wycenie sięgającej 1 bln USD.

Akcje SpaceX wzrosły podczas wczorajszej sesji o blisko 5%, przebijając poziom 200 USD.

Dzisiejsza sesja w Azji przebiega w mieszanych nastrojach, gdzie wzrostom przewodzą japoński Nikkei oraz południowokoreański Kospi, podczas gdy chiński Hang Seng notuje niewielką korektę. 🧠 OpenAI Spółka OpenAI wydała 3,7 mld USD w pierwszym kwartale 2026 roku, przy przychodach wynoszących 5,7 mld USD (dane pochodzą z dokumentów przekazanych akcjonariuszom i opisanych przez serwis The Information).

Skala wydatków pokazuje, że mimo dynamicznego wzrostu przychodów spółka nadal ponosi ogromne koszty związane z rozwojem modeli sztucznej inteligencji, rozbudową infrastruktury obliczeniowej oraz utrzymaniem usług takich jak ChatGPT. 🏛️ Makroekonomia i Polityka Monetarna Obecnie uwaga rynku koncentruje się na dzisiejszym posiedzeniu Fed dotyczącym stóp procentowych, co bez wątpienia jest najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji.

Warto przypomnieć, że będzie to pierwsze posiedzenie FOMC pod przewodnictwem Kevina Warsha.

Nowy przewodniczący Fed, Kevin Warsh, rozpoczyna swoją kadencję w wymagającym otoczeniu gospodarczym, charakteryzującym się utrzymującą się inflacją, niepewnością dotyczącą tempa wzrostu gospodarczego oraz podwyższoną zmiennością na rynkach finansowych.

Pierwsze decyzje Kevina Warsha dotyczące polityki monetarnej będą uważnie analizowane przez inwestorów i mogą istotnie wpłynąć na ocenę całej kadencji. 🌍 Geopolityka (USA – Iran) Donald Trump stwierdził, że jest przekonany o powodzeniu porozumienia między USA a Iranem, podkreślając, że jego kluczowym warunkiem pozostaje zagwarantowanie, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej.

Według Trumpa memorandum podpisane przez obie strony jasno określa ten cel, a negocjacje przechodzą obecnie do kolejnego etapu, który ma doprowadzić do zawarcia ostatecznej umowy w ciągu najbliższych tygodni.

Trump dodał, że Iran jest zainteresowany szybkim zakończeniem rozmów oraz powrotem do normalnych relacji gospodarczych.

Zdaniem Trumpa główne założenia porozumienia zostały już uzgodnione, dalsze negocjacje będą koncentrować się na dopracowaniu szczegółów, a drugi etap rozmów może okazać się łatwiejszy niż pierwszy. Chiny Władze Chin ogłosiły emisję specjalnych obligacji o wartości 300 mld juanów w celu dokapitalizowania sektora bankowego.

Pekin zapowiada również intensyfikację działań mających ograniczyć zadłużenie samorządów oraz ustabilizować sektor nieruchomości.

Prezes Ludowego Banku Chin (PBOC), Pan Gongsheng, ocenił, że wcześniejsze tempo wzrostu kredytu nie jest już ani możliwe, ani pożądane, sygnalizując bardziej umiarkowaną ekspansję kredytową w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie PBOC przygotowuje kolejne działania wspierające juana poprzez rozwój zagranicznych rynków walutowych i obligacyjnych. 🛢️ Surowce Spadki cen ropy pogłębiły się po doniesieniach, że w ramach przygotowywanego porozumienia między USA a Iranem Teheran mógłby niemal natychmiast wznowić legalną sprzedaż surowca.

Rynek odebrał tę informację jako sygnał możliwego wzrostu globalnej podaży ropy oraz stopniowej normalizacji transportu przez Cieśninę Ormuz.

Inwestorzy zaczęli wyceniać większą dostępność surowca na światowym rynku, co wywarło presję na notowania ropy Brent i WTI.

Część analityków zwraca jednak uwagę, że pełna normalizacja eksportu może potrwać dłużej ze względu na ograniczenia logistyczne i kwestie bezpieczeństwa.

Na rynku metali szlachetnych również obserwujemy mieszane nastroje.

Złoto utrzymuje się w pobliżu punktu odniesienia i notowane jest w okolicach 4 350 USD za uncję.

Srebro zyskuje nieznacznie i pozostaje powyżej poziomu 70 USD za uncję.

Ropa Brent notowana jest poniżej 80 USD za baryłkę. 🪙 Kryptowaluty Rynek kryptowalut również prezentuje dziś mieszany obraz.

Bitcoin lekko traci na wartości i pozostaje poniżej poziomu 66 000 USD.

Ethereum rośnie o około 1,8% i testuje poziom 1 800 USD.

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