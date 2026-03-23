Poranna odprawa - Geopolityczne ultimatum; panika na rynku metali szlachetnych 🚨 (23.03.2026)

- Rynki rozpoczęły tydzień w sposób bardzo napięty, ciągle zdominowany przez eskalację napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.
- Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum, żądając ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz pod groźbą potencjalnych ataków na kluczową infrastrukturę.
- Termin ten upływa w poniedziałek wieczorem dlatego też rynki pozostają w stanie najwyższej gotowości na wypadek dalszej eskalacji konfliktu.
- Iran zareagował stanowczo, ostrzegając, że jakiekolwiek działania spowodują ataki odwetowe wymierzone w obiekty energetyczne w całym regionie Zatoki Perskiej, a także w elektrownie odsalające i elektrownie jądrowe w sąsiednich krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).
- Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol opisał sytuację jako „bardzo poważną” i potencjalnie gorszą niż kryzysy naftowe z lat 70. Birol zauważył, że obecne zakłócenia szacuje się na około 11 mln baryłek dziennie, co przekracza łączne straty z dwóch głównych szoków naftowych tamtej epoki.
- W takiej atomosferze po raz kolejny na rynku Forex dominuje dolar amerykańskie oraz dolar kanadyjski. Para USDJPY po raz kolejny wraca powyżej strefy 159.500 jenów za dolara. Bardzo słabo natomiast radzą sobie waluty Antypodów.
- Największe ruchy przyciągające uwagę inwestorów widzimy jednak na metalach szlachetnych, złocie oraz srebrze. GOLD traci 4% i spada do 4320 USD za uncję podczas gdy SILVER traci 5,6% i notowany jest blisko 65 USD.
- Spadki cen tych metali mogą po części wynikać z dalszych aprecjacji dolara amerykańskiego, który historycznie wykazywał bardzo często odwrotną korelację z szybkimi ruchami na rynku GOLD.
- Kontrakty terminone na indeksy amerykańskie oraz europejskie wskazują na spadki cen akcji spółek z tych rejonów świata podczas poniedziałkowej sesji. Niemiecki DE40 traci obecnie 0,82%, amerykański US500 0,32%, a chiński CHN.Cash 1,29%. Z drugiej jednak strony kontrakt na japoński JP225 zwyżkuje obecnie blisko 0,72%, co pokazuje, że sentymenty są podzielone.
- Sytuacja zupełnie inaczej wygląda natomiast na rynku kasowym. Tutaj spadki na rynkach akcyjnych są bardzo duże. Najgorzej radzi sobie koreański KOSPI oraz japoński Nikkei 225, które tracą odpowiednio 6,3% oraz 3,6%.
Źródło: investing
- Sama ropa naftowa, czyli w chwili obecnej główny miernik postrzeganego ryzyka inflacyjnego z Bliskiego Wschodu rosną, ale relatywnie mało, jak na otoczkę geopolityczną ultimatum i ataków na infrastrukturę naftową. Ceny Brent oscylują obecnie blisko 0,3% do 107 USD, natomiast ceny WTI rosną do 98 USD.
Zmienność widoczna obecnie na głównych kontraktach. Źródło: xStation
