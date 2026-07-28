Wykres dnia: Kto cierpi na spadkach cen ropy? (28.07.2026)

Spadek cen ropy naftowej oraz gazu, wynikający ze wstrzymania ataków między USA oraz Iranem sprowadził koronę norweską niemal na samo dno zestawienia walutowego za ten tydzień (niżej znajduje się jedynie boliwijski boliwar, którego notowań nie podejmujemy regularnej analizie).

Wstrzymanie ataków

Bombardowania ustały, po części z racji na wyczerpujące się cele oraz zapasy broni. W niedzielę informację potwierdził ambasador USA w ONZ, Mike Waltz. Tego samego dnia Donald Trump powiedział o tym, że rozmowy z Iranem trwają. W razie fiaska USA ma “wrócić do tego, co robiło”.

Wykres 1: Zwrot z ropy naftowej 50 dni przed i 200 dni po wydarzeniu

Źródło: XTB Research, 28.07.2026

Nieco inaczej sytuację przedstawia rzecznik irańskiego MSZ, Esmail Baghaei, który twierdzi, że nie ma obecnie bezpośredniego dialogu między urzędnikami z Iranu oraz USA. Teheran zadeklarował natomiast, że wstrzyma odwet “tak długo, jak USA utrzymają pauzę”. Potwierdził także, że prowadzi rozmowy z Omanem, kluczowym dla całego konfliktu mediatorem. Ich celem jest ustanowienie “mechanizmów dotyczących ruchu morskiego” w Cieśninie Ormuz.

Brak fundamentalnych zmian

Cieśnina Ormuz nadal jest de facto zamknięta (według danych Kpler, ruch statków ogranicza się do maksymalnie kilkunastu dziennie, wobec ok. 80-140 w standardowych warunkach), a strony pozostają daleko od porozumienia w sprawie wzbogacania uranu.

Co więcej, w ubiegłym tygodniu do walk włączyli się jemeńscy huti, którzy dokonali ataków na infrastrukturę naftową Saudi Aramco i zagrozili atakami na tankowce w Bab al-Mandab, co ogranicza ruch w kluczowej cieśninie na południu Półwyspu Arabskiego.

Wszystkie opcje na stole?

Wznowienie ataków może skutkować błyskawicznym powrotem cen ropy naftowej Brent w okolice 100 dolarów za baryłkę. Wszelkie oznaki postępów w zakresie rozmów negocjacyjnych, mogą z kolei prowadzić do stopniowego spadku cen, choć wydaje się, że obecnie rynek nie przywiązuje już aż tak dużej uwagi do komunikatów, podchodząc z pewnym dystansem do chaotycznej komunikacji prezydenta Trumpa.

Fundamentalna pozostaje liczba statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jeżeli odnotujemy w tym zakresie poprawę, ceny ropy mogą kontynuować ruch na południe. Na ten moment brak jednak na tej płaszczyźnie wyraźnych powodów do optymizmu.

Dane makroekonomiczne

O godzinie 22:30 czeka nas dziś publikacja raportu API o zmianie zapasów ropy naftowej. Z Norwegii napłyną do nas zaś w tym tygodniu dwa istotne odczyty w postaci czerwcowej sprzedaży detalicznej (środa) oraz lipcowej stopy bezrobocia (piątek). Nie podejrzewamy aby miały one w istotnym stopniu przełożyć się na zmienność na parze EURNOK.

Tę w kontekście czynników lokalnych ożywić może dopiero publikacja lipcowych danych inflacyjnych, która zaplanowana jest na 10 sierpnia. Wyższy od oczekiwań odczyt może sprawić, że odbywające się 3 dni później posiedzenie Norges Banku (13 sierpnia) będzie przez inwestorów wyjątkowo bacznie śledzone. Już teraz implikowane rynkowo prawdopodobieństwo sierpniowej podwyżki sięga przeszło 40%.

Analiza techniczna

Wykres 2: EURNOK (05.02.2026 - 28.07.2026)

Źródło: xStation, 28.07.2026

Po dynamicznym czerwcowym wzroście, przyszła pora na lipcowe spadki. Kurs wyhamował w okolicach 10,85, nieznacznie powyżej poziomu 78.6% na siatce Fibonacciego.

Obecnie znajduje się na poziomie 11.03, testując kluczowe punkty oporu w postaci 50-dniowej średniej kroczącej i zniesienia Fibo 50. Niewiele wyżej (ok. 11.05) przebiega kolejna bariera w postaci 100-dniowej średniej. Skuteczne wybicie górą z przedziału może otworzyć drogę do kontynuacji wzrostów i powrotu w stronę czerwcowych szczytów.

Układ ten ma poparcie w dolnych wskaźnikach. RSI powrócił do neutralnego poziomu (49.4), pozostawiając przestrzeń do ewentualnych zwyżek, MACD jasno zaś wskazuje, że presja podażowa obecna w ostatnich tygodniach mocno wyhamowała, co widać po systematycznie kurczącym się histogramie dążącym do linii zera.