Puls GPW: Kontynuacja hossy, Millennium i Orange zaskakują wynikami, rynek czeka na Fed

Warszawska giełda kontynuuje dziś wzrosty, podtrzymując pozytywny sentyment widoczny podczas ostatnich sesji. Inwestorzy pozostają relatywnie spokojni, a rynek na razie nie reaguje negatywnie na sytuację geopolityczną wokół Zatoki Perskiej. Fakt, że napięcia w regionie nie przynoszą obecnie nowych, gwałtownych impulsów, pozwala utrzymać przewagę strony popytowej.

Na godzinę 12:10 szeroki indeks WIG zyskuje około 0,3%, a podobną skalę wzrostów obserwujemy na indeksie największych spółek, czyli WIG20. Nieco słabiej radzi sobie segment średnich spółek, gdzie mWIG40 rośnie o około 0,2%. Symbolicznie pod kreską pozostaje natomiast sWIG80, co pokazuje, że dzisiejsze wzrosty koncentrują się głównie wokół największych krajowych podmiotów.

Obecnie uwaga inwestorów stopniowo przesuwa się jednak z kwestii geopolitycznych na jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej. Posiedzenie FOMC będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tego miesiąca, ponieważ komunikacja banku centralnego może nadać kierunek globalnym rynkom w kolejnych tygodniach. W naszym odczuciu Fed pozostawi stopy procentowe bez zmian, a kluczowym elementem przekazu pozostanie kwestia dalszej niepewności związanej z cenami surowców, szczególnie ropy naftowej.

Choć ropa Brent wyraźnie zeszła z najwyższych poziomów obserwowanych w pierwszej fazie konfliktu, jej notowania nadal pozostają podwyższone i utrzymują się powyżej 80 dolarów za baryłkę. To oznacza, że ryzyko związane z presją inflacyjną wciąż pozostaje jednym z czynników, na które zwracają uwagę banki centralne.

Dzisiejsza sesja ponownie pokazuje, że inwestorzy na warszawskim parkiecie koncentrują się przede wszystkim na sprzyjającym otoczeniu rynkowym i na razie skutecznie odsuwają na dalszy plan ryzyka geopolityczne. Pytanie pozostaje jednak otwarte, jak długo rynek będzie w stanie utrzymać tę odporność.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Sektor finansowy jest głównym filarem wzrostów: Największy dodatni wpływ na indeks ma sektor finansowy. Stanowi on największą część struktury rynku, a do wzrostów przyczyniają się m.in. Erste Bank Polska, Pekao, PKO BP oraz KRUK.

Dobra podstawowe wyznaczają kierunek: Mocny dodatni wkład ma sektor dóbr podstawowych. Zwyżkom w tej grupie przewodzą Dino Polska – lider dzisiejszego zestawienia wzrostów – oraz Pepco Group.

Przemysł, komunikacja i rynek konsumencki po zielonej stronie: Wzrosty widoczne są również w sektorze przemysłowym (napędzane przez Budimex), komunikacyjnym (za sprawą spółki CD Projekt) oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, gdzie zyskują LPP i Modivo.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Energia wywiera największą presję: Sektor energetyczny odpowiada za znaczną część spadkowego wpływu na indeks. Głównym powodem jest słabsza postawa spółki ORLEN.

Użyteczność publiczna i surowce pod kreską: Ujemny wkład mają także sektory energetyki konwencjonalnej oraz surowcowy. Spadki w tych grupach generują przede wszystkim PGE, Tauron oraz KGHM.

Wybrane spółki wyłamują się ze swoich sektorów: Mimo że całe branże handlowe czy finansowe wykazują przewagę kupujących, część ich przedstawicieli notuje spadki – po czerwonej stronie sesji znajduje się m.in. Allegro

Wiadomości ze spółek:

Bank Millennium(MIL.PL) zakończył drugi kwartał 2026 roku zyskiem netto na poziomie 407,6 mln zł, co okazało się wynikiem nieznacznie lepszym od oczekiwań rynku. Rezultaty banku pokazują utrzymującą się dobrą kondycję biznesu, mimo bardziej wymagającego otoczenia dla sektora bankowego. Wsparciem dla wyników pozostawała solidna działalność operacyjna, choć bank nadal mierzy się z presją wynikającą ze zmian stóp procentowych. Opublikowane dane potwierdzają, że Millennium utrzymuje pozytywny trend wynikowy i pozostaje jednym z beneficjentów sprzyjającej sytuacji w polskim sektorze bankowym.

Synektik(SNT.PL) przedstawił bardzo dobre szacunkowe wyniki sprzedażowe za trzeci kwartał roku finansowego 2025. Warto zaznaczyć, że spółka prowadzi rok obrotowy rozpoczynający się w październiku, dlatego prezentowane dane dotyczą okresu od kwietnia do czerwca 2026 roku, a narastająco obejmują pierwsze dziewięć miesięcy roku finansowego, czyli okres od października 2025 do czerwca 2026.

W samym trzecim kwartale roku finansowego 2025 przychody grupy wyniosły około 292,3 mln zł, co oznacza wzrost o 89% rok do roku. Narastająco po dziewięciu miesiącach sprzedaż sięgnęła około 733,4 mln zł, rosnąc o 52% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Tak dynamiczna poprawa wyników jest efektem wysokiego popytu na rozwiązania z obszaru robotyki medycznej, sprzętu diagnostycznego oraz usług świadczonych dla sektora ochrony zdrowia. Opublikowane dane potwierdzają utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w biznesie Synektika i dalszy dynamiczny rozwój spółki.

Orange Polska(OPL.PL) opublikował bardzo dobre wyniki za drugi kwartał 2026 roku, które okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań rynku. Przychody spółki wzrosły o 12,3% rok do roku do około 3,5 mld zł, a zysk netto wyniósł 281 mln zł. Wyniki były wspierane przez dobrą sprzedaż usług mobilnych, światłowodowych oraz rozwiązań dla klientów biznesowych. Spółka podtrzymała pozytywną ocenę dalszego rozwoju, podnosząc jednocześnie całoroczne cele finansowe.

Pepco Group(PCO.PL) zdecydowała o zakończeniu dotychczas realizowanego programu skupu akcji własnych i zastąpieniu go nowym mechanizmem o wartości do 400 mln euro. W ramach nowego programu spółka ustaliła cenę nabycia akcji na poziomie 47,52 zł za walor, wskazując, że decyzja wynika m.in. ze wzrostu kursu oraz pozytywnej oceny perspektyw dalszego rozwoju grupy. Nowy skup ma stanowić kolejny element polityki dzielenia się wartością z akcjonariuszami i potwierdzać zaangażowanie spółki w długoterminowe zwiększanie wartości dla inwestorów.

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

W obszarze makroekonomicznym uwagę inwestorów przyciągają najnowsze sygnały dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB dla regionu CEE o 0,4 pkt proc., do średnio około 2%, wskazując na słabsze otoczenie zewnętrzne oraz większą niepewność związaną z globalną gospodarką. Jednocześnie Polska pozostaje relatywnie dobrze oceniana na tle regionu, wspierana przez silny popyt krajowy, poprawiającą się aktywność gospodarczą oraz napływ inwestycji.

Potwierdzeniem odporności polskiej gospodarki są najnowsze krajowe wskaźniki koniunktury. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł, sugerując możliwość przyspieszenia tempa wzrostu PKB w drugiej połowie roku oraz poprawę aktywności gospodarczej w kolejnych miesiącach. Również dane dotyczące wzrostu gospodarczego wskazują na relatywnie dobrą kondycję krajowej gospodarki, która utrzymuje solidną dynamikę mimo bardziej wymagającego otoczenia zewnętrznego.

Ważnym elementem krajowej gospodarki pozostają również inwestycje energetyczne. Polska zakłada rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku elektrowni jądrowej w 2040 roku, co ma być jednym z kluczowych projektów transformacji energetycznej i zwiększania bezpieczeństwa dostaw energii w długim terminie.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) utrzymują dziś delikatne wzrosty, wskazując na kontynuację pozytywnego sentymentu widocznego podczas ostatnich sesji. Strona popytowa pozostaje aktywna, jednak obecnie trudno mówić o huraoptymizmie, a inwestorzy zachowują ostrożność i wyraźnie czekają na jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej, która może mieć istotny wpływ na kierunek globalnych rynków w najbliższych tygodniach.

Krajowy rynek nadal korzysta z poprawiających się nastrojów wokół polskich aktywów oraz pozytywnych sygnałów płynących z krajowej gospodarki. Inwestorzy pozostają zainteresowani polskimi akcjami, wspierani przez dobre wyniki spółek oraz oczekiwania dalszej poprawy koniunktury

Źródło: xStation5



