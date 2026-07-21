Poranna odprawa: Indeksy szukają odbicia w cieniu konfliktu USA - Iran (21.07.2026)

- Kontrakty na amerykańskie i europejskie indeksy próbują odbijać, a US500 zyskuje ok. 0,4%, mimo że napięcia między USA a Iranem nadal utrzymują wysoką zmienność na rynku.
- Wzrost cen ropy, obawy inflacyjne i eskalacja na Bliskim Wschodzie ciążą obligacjom, podczas gdy odbijają półprzewodniki, złoto, srebro oraz kryptowaluty.
- Wśród spółek w Europie uwagę zwracają lepsze od oczekiwań wyniki Novartisu i Julius Baer, utrzymanie prognoz przez Schindlera.
- Kontrakty na amerykańskie i europejskie indeksy próbują odbijać, a US500 zyskuje ok. 0,4%, mimo że napięcia między USA a Iranem nadal utrzymują wysoką zmienność na rynku.
- Wzrost cen ropy, obawy inflacyjne i eskalacja na Bliskim Wschodzie ciążą obligacjom, podczas gdy odbijają półprzewodniki, złoto, srebro oraz kryptowaluty.
- Wśród spółek w Europie uwagę zwracają lepsze od oczekiwań wyniki Novartisu i Julius Baer, utrzymanie prognoz przez Schindlera.
Kontrakty na amerykańskie indeksy próbują odrabiać wcześniejsze straty, a US500 rośnie obecnie o ok. 0,4%, choć nastroje na rynku pozostają kruche wobec konfliktu USA z Iranem. Wczorajsza sesja przebiegała pod presją ponownego wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie, które przysłoniły nadzieje na zawieszenie broni i wywołały wyprzedaż większości spółek z indeksu S&P 500.
- Kontrakty na indeksy giełdowe w Europie także notują wzrost przed otwarciem - EU50 i DE40 rosną o blisko 0,5%, a eurodolar rośnie o 0,1%. Co ciekawe mimo wyższych cen ropy odbija też Bitcoin, za którego inwestorzy płacą już prawie 65,5 tys. USD; Ethereum rośnie o 1%.
- Wyjątkiem był sektor półprzewodników – indeks producentów chipów odbił wczoraj po wcześniejszym wejściu w rynek niedźwiedzia, a akcje na giełdzie w Tajwanie rosły dziś ponad 3% -częściowo dzięki odbiciu TSMC. Ceny ropy pozostają bardzo zmienne, a amerykańska ropa WTI zakończyła poprzednią sesję w pobliżu 88 USD za baryłkę.
- Rosnące ceny energii zwiększyły obawy o utrzymanie presji inflacyjnej, co przełożyło się na spadki cen obligacji, ale metale szlachetne podejmują odbicie: złoto zyskuje prawie 1,2% a srebro prawie 3%.
- Silna wyprzedaż objęła również brytyjskie obligacje skarbowe po tym, jak nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zaniepokoił inwestorów swoim podejściem do polityki fiskalnej.
- Alphabet pracuje nad własnym układem serwerowym przeznaczonym do optymalizacji modelu sztucznej inteligencji Gemini, co może ograniczyć zależność spółki od zewnętrznych dostawców infrastruktury AI.
- Donald Trump zapowiedział, że Iran poniesie konsekwencje śmierci trzech amerykańskich żołnierzy, mimo że mediatorzy równolegle próbują doprowadzić do nowego rozejmu.
- Dodatkowo wspierani przez Iran rebelianci Huti zapowiedzieli blokadę saudyjskich szlaków żeglugowych na Morzu Czerwonym, co podtrzymuje wysokie ryzyko dalszej eskalacji konfliktu i wzrostu premii geopolitycznej na rynku ropy.
- Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zaostrzające zasady przyznawania firmom zbrojeniowym wyjątków od zakazu wykorzystywania krytycznych minerałów i materiałów pochodzących z wybranych zagranicznych źródeł.
- Kontrahenci sektora obronnego mogą stracić zamówienia publiczne, jeśli nie zastąpią ryzykownych dostawców zagranicznych, nie wykorzystają dostępnych alternatyw krajowych oraz nie zmapują łańcuchów dostaw kluczowych minerałów i komponentów wykorzystywanych w systemach uzbrojenia.
- Według irańskiej armii celem ataku rakietowego były amerykańskie systemy rakietowe rozmieszczone w bazie Arifjan w Kuwejcie. Jednocześnie półoficjalna irańska agencja Mehr poinformowała o eksplozjach w Isfahanie, co wskazuje na dalszą eskalację działań militarnych.
- Donald Trump poinformował o rozmowie z nowym premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Przywódcy omówili kwestie handlu, wydobycia ropy na Morzu Północnym, współpracy wojskowej USA–Wielka Brytania oraz działania na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz i zapowiedzieli szybkie spotkanie.
- Novartis zaraportował w II kwartale 2026 przychody netto na poziomie 14,41 mld USD, powyżej konsensusu 13,94 mld USD i podtrzymał prognozy finansowe na cały 2026 rok. Bazowy zysk na akcję wyniósł 2,41 USD wobec oczekiwanych 2,16 USD, a sprzedaż leku Promacta/Revolade sięgnęła 179 mln USD i była niższa od prognozowanych 202,1 mln USD. Przychody ze sprzedaży Tasigny wyniosły 142 mln USD wobec konsensusu 147,2 mln USD. Kisqali wygenerował 1,70 mld USD sprzedaży, nieznacznie powyżej oczekiwanych 1,68 mld USD. Sprzedaż Pluvicto wyniosła 651 mln USD i znalazła się poniżej prognozy 671,7 mln USD, a Entresto osiągnął przychody na poziomie 1,18 mld USD wobec oczekiwanych 1,29 mld USD. Najmocniej pozytywnie zaskoczył Cosentyx, którego sprzedaż wyniosła 1,82 mld USD wobec konsensusu 1,14 mld USD.
- Schindler wypracował w I półroczu 2026 przychody w wysokości 5,33 mld CHF, nieznacznie poniżej oczekiwanych 5,39 mld CHF. Wartość nowych zamówień wyniosła 5,79 mld CHF wobec konsensusu na poziomie 5,80 mld CHF. Spółka podtrzymała prognozy na 2026 rok.
- Julius Baer zakończył I półrocze 2026 z aktywami pod zarządzaniem na poziomie 547 mld CHF, nieznacznie powyżej oczekiwanych 545,55 mld CHF. Skorygowany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 813,9 mln CHF wobec prognozowanych 776,2 mln CHF. Skorygowany wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 62,6%, lepiej od oczekiwanych 64,8%, co wskazuje na wyższą efektywność operacyjną banku.
Wykres US500 (interwał H1)
Patrząc na notowania kontraktów na S&P 500, widzimy, że kontrakt obrobił istotne wsparcie przy 7470 punktów i próbuje pokonać 50-sesyjną średnią kroczącą EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
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