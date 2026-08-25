Poranna odprawa: Mocne krypto, słabszy Nasdaq i kolejna odsłona wojny handlowej USA i Kanady

Wall Street Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w mieszanych nastrojach, a jedynym z głównych amerykańskich indeksów, który utrzymał się na plusie, był Dow Jones z wzrostem o niemal 0,3%.

Pozostałe flagowe indeksy poniosły straty, w tym S&P 500 spadł o 0,3%, z kolei technologiczny Nasdaq zniżkował o 0,8%.

Zdecydowana przecena dotknęła sektor półprzewodników i spółek pamięciowych, gdzie Nvidia, Intel oraz AMD straciły po blisko 3%, podczas gdy Micron i Sandisk zanotowały spadek o około 6%.

Presja na branżę technologiczną pojawia się zaledwie dwa dni przed publikacją wyników kwartalnych Nvidii, które okażą się kluczowym testem dla podtrzymania wysokich oczekiwań wobec spółek AI.

Giełdy azjatyckie rozpoczęły sesję od spadków, podążając za negatywnym sentymentem z USA oraz presją na sektor technologiczny.

W trakcie handlu część rynków z Azji zdołała odrobić straty, dzięki czemu japoński Nikkei przeszedł na plus, koreański KOSPI niemal całkowicie zniwelował wcześniejsze spadki, a australijski ASX 200 zaczął zyskiwać.

Początkowa presja w regionie wyraźnie osłabła, aczkolwiek słabsze pozostały giełdy w Hongkongu, Indiach oraz części Azji Południowo-Wschodniej. Geopolityka i Polityka Handlowa Donald Trump zaostrza wojnę handlową z Kanadą po fiasku negocjacji, atakując premierów Marka Carneya i sugerując, że Kanada powinna „ustawić się w szeregu”.

Głównym elementem presji ze strony USA ma być 50-procentowe cło na kanadyjskie samochody, ciężarówki i części samochodowe od 1 stycznia 2027 r.

Wprowadzenie taryf może mocno uderzyć w kanadyjski przemysł motoryzacyjny, a jednocześnie podnieść koszty produkcji w USA z uwagi na silnie zintegrowane łańcuchy dostaw.

Kanada zapowiada twardą odpowiedź na działania USA, a premier Carney deklaruje wprowadzenie ceł odwetowych.

Doug Ford sugeruje wykorzystanie eksportu energii i kluczowych surowców jako narzędzia nacisku, w tym energii elektrycznej, niklu, uranu czy potażu.

Konflikt rodzi ryzyko dalszej eskalacji między silnie powiązanymi gospodarkami oraz wywołuje presję na firmy i konsumentów po obu stronach granicy.

USA rozpoczynają szeroko zakrojoną kampanię na rzecz odcięcia Iranu od globalnego systemu finansowego, a sekretarz skarbu Scott Bessent zapowiedział sankcje obejmujące handel ropą, shipping, złoto, technologie, lotnictwo i kryptowaluty.

Bessent ostrzegł, że kraje współpracujące z Iranem mogą same zostać objęte sankcjami, zaznaczając, że nikt, w tym Chiny, nie znajduje się poza ich zasięgiem.

Waszyngton nie nałożył jeszcze sankcji wtórnych na największe chińskie banki, dając partnerom Teheranu czas na ograniczenie współpracy, przy czym Chiny pozostają kluczowym odbiorcą irańskiej ropy.

Działania Waszyngtonu mają na celu izolację gospodarczą Iranu, co jednocześnie zwiększa ryzyko napięć na rynku ropy oraz pogorszenia relacji na linii USA–Chiny. Makroekonomia i Polityka Monetarna Z protokołu RBA wynika, że sierpniowa decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na poziomie 4,35% nie była formalnością.

Członkowie banku centralnego Australii realnie rozważali podwyżkę stóp o 25 pb, powołując się na wciąż zbyt wysoką inflację i ryzyko jej ponownego przyspieszenia.

Ostatecznie przeważył pogląd, że dotychczasowe podwyżki schładzają gospodarkę, a słabszy rynek pracy i oznaki spowolnienia dają czas na obserwację danych, choć drzwi do kolejnych podwyżek pozostają otwarte.

Rząd w Japonii rozważa ulgi podatkowe dla inwestorów detalicznych kupujących obligacje skarbowe w celu zwiększenia udziału oszczędności gospodarstw domowych w finansowaniu długu państwa.

Minister finansów Satsuki Katayama zaznaczyła, że szczegóły programu nie są jeszcze ustalone, ale głównym celem pozostaje zachęcenie obywateli do zaangażowania na rynku obligacji. Surowce i Metale Szlachetne Na rynku metali szlatchetnych widoczna jest presja spadkowa, w efekcie czego notowania złota delikatnie tracą i cofają się poniżej poziomu 4700 USD.

Srebro odnotowuje mocniejszy spadek niż złoto, zniżkując o około 1,3% i schodząc poniżej progu 68 USD. Kryptoaktywa Zdecydowanie lepszy sentyment panuje na rynku aktywów cyfrowych, gdzie widoczne jest wyraźne odrodzenie kryptowalut.

Bitcoin przebił poziom 80 tys. USD po raz pierwszy od trzech miesięcy, co potwierdza poprawę nastrojów oraz powrót popytu.

Ethereum kontynuuje ruch wzrostowy, a jego notowania testują obecnie poziom 2950 USD.

Mikołaj Sobierajski Analityk Rynku Akcji Licencjonowany makler papierów wartościowych. Do XTB dołączył w 2025 roku jako analityk rynku akcji. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej, szczególnie spółek technologicznych, półprzewodników i firm związanych ze sztuczną inteligencją. W analizach koncentruje się na wynikach finansowych, modelach biznesowych, perspektywach wzrostu i wycenie, uwzględniając trendy sektorowe oraz czynniki makroekonomiczne. Absolwent SGH w Warszawie, specjalizacja: finanse przedsiębiorstw. Przejdź do eksperta

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