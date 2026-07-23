Poranna odprawa: Nowy element zagrożenia konfliktu na Bliskim Wschodzie 🚨 (23.07.2026)

-
Eskalacja na Bliskim Wschodzie trwa 12. noc z rzędu — USA i Iran wymieniają uderzenia, a Trump zagroził, że za każdy atak na tankowiec w Cieśninie Ormuz Stany Zjednoczone zniszczą jeden iracki most lub elektrownię. Iran odpowiedział, że w razie ataku na infrastrukturę odwzajemni się uderzeniami na obiekty energetyczne i mosty w regionie, w tym te powiązane z interesami USA. Gwardia Rewolucyjna ogłosiła Cieśninę Ormuz "całkowicie zamkniętą" i ostrzega, że żaden tankowiec nie przepłynie bez ich zgody, grożąc całkowitym wstrzymaniem przepływu ropy w razie ataku na irańską infrastrukturę.
-
Houthi rozszerzają blokadę na Morze Czerwone — twierdzą, że zaatakowali saudyjskie tankowce Layla i Encelia, choć UKMTO potwierdziło trafienie tylko jednej jednostki; ok. 9–10 statków zaniechało tranzytu przez Bab al-Mandab po ogłoszonej blokadzie portów Arabii Saudyjskiej. Kuwejt zgłosił przechwycenie dronów nad swoim terytorium, co pokazuje, że ryzyko rozlewa się poza dwa główne "gardła" żeglugowe. USA przerzuca do regionu siły specjalne, myśliwce i medyków, zatwierdzając dodatkowe 73 mld USD na finansowanie wojny z Iranem.
-
Rynki USA zamknęły się niżej mimo silnych wyników spółek — indeksy oddały wcześniejsze zyski: Dow -0,01%, S&P 500 -0,14%, Nasdaq Composite -0,57%; kontrakty terminowe na czwartek są dalej pod presją (Dow -0,1%, S&P -0,2%, Nasdaq -0,2%) z powodu obaw o wydatki na AI i rosnących cen ropy. Rentowność 10-letnich obligacji USA pozostaje stabilna na poziomie 4,661%, a 2-letnich na 4,304%, przy wysokim prawdopodobieństwie utrzymania stóp przez Fed na najbliższym posiedzeniu.
-
Azja rośnie mimo napięć geopolitycznych, ciągnięta przez wydatki na AI — Kospi zyskał ponad 3% (trzeci wzrostowy dzień z rzędu), Nikkei ok. 0,55-1%, a ASX 200 +0,72%; SK Hynix skoczył 6,5%, Samsung 4,8% dzięki podniesionym prognozom capex Google i mocnym wynikom Tesli. PKB Korei Południowej za II kwartał wzrósł o 0,6% k/k (prognoza 0,4%), wsparty eksportem chipów, co jednak zwiększa szansę na dalsze zacieśnianie polityki przez Bank Korei.
-
Australijski rynek pracy zaskoczył pozytywnie — zatrudnienie w czerwcu wzrosło o 76,3 tys. (prognoza 15 tys.), najsilniejszy odczyt od ponad roku, przy stopie bezrobocia bez zmian na poziomie 4,4%. AUD i krótkoterminowe rentowności wzrosły, podnosząc (delikatnie) szanse na sierpniową podwyżkę stóp RBA, choć wysoka niedostateczna zatrudnialność (underemployment 6,5%, 22-miesięczne maksimum) komplikuje jednoznacznie jastrzębi odczyt.
-
Dolar łagodnie słabszy, jen i frank pod obserwacją — EUR, CAD, AUD i CHF zyskują względem USD, podczas gdy USD/JPY pozostaje stabilny; japoński minister finansów zadeklarował gotowość do "zdecydowanego działania" na rynku walutowym w razie potrzeby. Na terminalach widać EURUSD ok. 1,1429, GBPUSD ok. 1,3382, a USDJPY blisko 163,10.
-
Ropa na 6-tygodniowych maksimach — Brent zyskuje ok. 2% do niemal 96 USD/b (po tankowcu zaatakowanym u wybrzeży Arabii Saudyjskiej), a WTI rośnie o ok. 1,7% do 88,27 USD/b. HSBC ostrzega, że dalszy kierunek cen zależy od tego, czy dyplomacja przywróci przewidywalność przepływów przez Ormuz. Złoto nieco się wycofało (-0,23%) mimo napięć, co jest nietypowe, choć miliarder Paulson twierdzi, że rally złota jest wciąż w "wczesnej fazie" długoterminowego rynku wzrostowego.
-
Wyniki spółek technologicznych mieszane, w centrum wydatki na AI — Alphabet spadł ponad 4% po podwyższeniu prognozy capex na 2026 do 195-205 mld USD (mimo przychodu 119,8 mld USD, ponad prognozy 116,93 mld USD), a Tesla zniżkowała ok. 3-4% po rozczarowującym EPS (0,33 USD vs. konsensus 0,51 USD) mimo przychodu ponad prognozy (28,24 mld USD). ServiceNow zyskał ponad 2% po wynikach lepszych od prognoz i podniesieniu outlooku na subskrypcje, a Texas Instruments i IBM spadły/wzrosły mimo zaskoczeń wynikowych — TI -3% mimo beatu, IBM +2% mimo miss. Uber zredukował 10% miejsc pracy w segmencie obsługi klienta, powołując się na przejście na AI.
-
Kryptowaluty pod presją ogólnego risk-off — Bitcoin traci ok. 0,67% do poziomu ok. 65 488-65 678 USD, w cieniu ryzyka geopolitycznego i spadku apetytu na aktywa ryzykowne.
-
Na dzisiejszej sesji w centrum uwagi — decyzja EBC, dane o tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA (8:30 ET, konsensus 212 tys.), wyniki American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific i Norfolk Southern przed otwarciem, a po zamknięciu Intel. W Europie kontrakty terminowe wskazują na niewielkie spadki (DAX -0,21%, Eurostoxx50 -0,10%, UK100 płasko), a rynek pozostanie zdominowany napięciami na Bliskim Wschodzie i reakcjami na kolejną falę wyników Big Tech przed przyszłotygodniowymi raportami Meta, Microsoftu, Amazona i Apple.
Zmienność widoczna obecnie na głównych instrumentach. Odrwortne zachowanie między OIL oraz OIL.WTI wynika z rolowania kontraktu terminowego na OIL. Źródło: xStation
Kalendarz ekonomiczny: Big Tech, napięcia wokół Iranu oraz decyzja EBC ⏰
Bliżej Rynków - Poranne webinarium 23.07.2026
Alphabet i Tesla po wynikach 🚩 AI sprzyja Google, Tesla przyspiesza z Optimusem - akcje reagują
Podsumowanie dnia: Wall Street stabilizuje się mimo skoku cen ropy
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.