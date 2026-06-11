Poranna odprawa: Odbicie pomimo wymiany ognia na Bliskim Wschodzie (11.06.2026)

Napięcia między USA a Iranem eskalowały drugi dzień z rzędu — obie strony wymieniły się atakami pomimo obowiązującego zawieszenia broni. Rynki wykazują jednak oznaki ulgi po tym, jak Stany uznały serię ataków za „zakończoną".
Kontrakty terminowe odrabiają część wczorajszych strat: Nasdaq (US100: +0,9%), Russell 2000 (US2000: +0,7%), S&P 500 (US500: +0,55%), Dow Jones (US30: +0,4%). Europejski EU50 zyskuje 0,2%.
🌎 Wojna USA–Iran
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USA uderzyły w irańską infrastrukturę wojskową; Iran odpowiedział atakami na amerykańskie aktywa w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii
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Pojawiły się doniesienia o atakach na tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz — ruch morski przez strategiczny szlak nadal jednak się odbywa
🛢️ Surowce
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Ropa Brent i WTI (OIL, OIL.WTI) tracą odpowiednio 0,8% i 0,9% (Brent ok. 94 USD/bbl) — odreagowanie po silnych wzrostach przed północą
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Złoto zatrzymało wyprzedaż w okolicach 4080 USD/oz po spadku o 4,6% podczas wczorajszej sesji — największej jednodniowej przecenie od marca
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Srebro odbija o 0,8% do 63,80 USD/oz
📈🌏 Akcje — sesja azjatycka
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Silnie odbija Nikkei 225 (JP225: +1,9%) oraz rynki w Australii (AU200.cash: +0,8%) i Singapurze (SG20.cash: +0,8%)
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Koreański KOSPI — po początkowych spadkach pod wpływem wyższej inflacji CPI w USA i napięć geopolitycznych — wraca blisko poziomów neutralnych
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Chiński Hang Seng pozostaje pod presją (CHN.cash: -0,6%) ze względu na obawy o wysokie wyceny i ambitne oczekiwania wzrostu zysków spółek technologicznych
🪙 Waluty / FX
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Dolar traci wobec większości walut (USDIDX: -0,1%) pomimo eskalacji militarnej — sygnał wyczerpywania się popytu na bezpieczne przystanie
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Najmocniejsze waluty ryzykowne: dolar australijski (AUDUSD: +0,2%) i nowozelandzki (NZDUSD: +0,15%)
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Jen najsłabszy w G10 (USDJPY bez zmian, CHFJPY: +0,2%)
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EURUSD rośnie o 0,12% do 1,155
₿ Krypto
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Bitcoin +2,2% do 62 650 USD; Ethereum +2,5% do 1650 USD — szerokie wzrosty potwierdzają poprawę apetytu na ryzyko
Kalendarz ekonomiczny: Decyzja EBC 🇪🇺 Powrót podwyżek stóp w Strefie Euro❓ (11.06.2026)
Złoto w odwrocie | Bliżej Rynków, 11.06.2026
Podsumowanie dnia: Akcje i złoto na kolanach 📉 Kolejne ataki USA w Iranie za rogiem❓(10.06.2026)
Produkcja ropy najniżej od ponad 20 lat 🛢️ 📉 Brent zamrożony po raporcie EIA 📌
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