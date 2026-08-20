Poranna odprawa: Optymizm na rynkach, Bitcoin w górę o 8% – wrócił apetyt na ryzyko? (20.08.2026)

Większość azjatyckich indeksów świeci się dziś na zielono. O 1,1% rośnie chiński Hang Seng, 1,3% zyskuje japoński Nikkei 225, 5,9% nad kreską znajduje się zaś koreański KOSPI.

📈 Akcje

Głównej przyczyny wzrostów upatrywać można we wczorajszych ogłoszeniach ze strony Sekretarza Skarbu USA, Scotta Bessenta, które doprowadziły do pokaźnego spadku rentowności długoterminowych obligacji (-1,8% albo 9 pb. w przypadku 30-letnich) oraz znacznego (-0,9%) osłabienia dolara amerykańskiego. Część kapitału przekierowana została ku rynkowi akcji, na czym skorzystały także i azjatyckie rynki

KOSPI zyskuje dodatkowo na przeszło 12-proc. wzroście cen akcji SK Hynix, które ogłosiło wczoraj plan skupu własnych akcji o wartości 40 bilionów wonów (ok. 29 miliardów dolarów). Do Spółka planuje nabyć i umorzyć do 24 milionów akcji w terminie do 19 listopada.

Wracając do działań ze strony Departamentu Skarbu – program ma:

co najmniej dwukrotnie zwiększyć maksymalny próg dla pojedynczych operacji skupu (z 2 do 4 miliardów dolarów);

koncentrować się na długim końcu krzywej, tj. skupie głównie obligacji skarbowych o długich terminach zapadalności (skutkując zwiększeniem płynności);

wejść w życie 9 września i obowiązywać co najmniej do 4 listopada, kiedy Departament Skarbu poda nowe plany kwartalne.

🪙 Metale szlachetne

Spadek rentowności obligacji sprzyjał oczywiście cenom złota, które wywindowane zostały wczoraj o 4,4% w górę. Dziś obserwujemy w tym zakresie lekką korektę (-0,7%). Podobny ruch miał wczoraj miejsce także i na srebrze (+5,8%).

Za uncję trojańską złota zapłacić musimy obecnie ok. 4490 dolarów, srebra zaś 67.

₿ Kryptowaluty

Kluczowe kryptowaluty również zyskiwały na wartości. Dynamiczny wzrost Bitcoina do ponad 69 000 USD był wspierany przez polityczną presję ze strony Donalda Trumpa, który domaga się od Kongresu uchwalenia ustawy CLARITY Act. Naciski te zbiegły się ze spotkaniem z przedstawicielami branży w Białym Domu, co silnie ożywiło rynkowe nadzieje na sprzyjające regulacje.

💱 Waluty

Inaczej wyglądała sytuacja na tradycyjnym rynku walutowym.

Ważony handlem indeks dolara spadł wczoraj o 0,9%, sięgając najniższego poziomu od maja. Ruch podobnej skali obserwowaliśmy na parze EURUSD (+0,9%), która zbliżyła się do 1,17.



Po raz ostatni tak pokaźne osłabienie obserwowaliśmy po lipcowym posiedzeniu Fedu, które doprowadziło do wycofania przez inwestorów znacznej części zakładów za podwyżkami stóp procentowych.

Choć technicznie wczorajsze działania Departamentu Skarbu nie są luzowaniem polityki monetarnej (to leży w gestii Rezerwy Federalnej), to z perspektywy rynku efekt był podobny. Decyzja oznacza pojawienie się na rynku większej ilości dolarów, co naturalnie dorowadziło do deprecjacji waluty.

Wykres 1: Notowania wybranych walut (19.08.2026)

Źródło: XTB Research, 20.08.2026

Dziś sytuacja się uspokaja. Tracą zwłaszcza waluty, które wyprzedawane są w ramach handlu na różnicach stóp procentowych (carry trade). Kiepsko radzi sobie także australijski dolar, któremu nie sprzyjają opublikowane w ostatnich godzinach dane makroekonomiczne.

Wykres 2: Notowania wybranych walut (20.08.2026)

Źródło: XTB Research, 20.08.2026

📈 Dane makroekonomiczne i polityka monetarna

Dziś skoncentrujemy się głównie na wczorajszych minutkach, czyli transkrypcie debaty z ostatniego posiedzenia FOMC. Czego się dowiedzieliśmy?

“Wielu” decydentów uznało, że zacieśnienie polityki monetarnej z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie konieczne, jeśli inflacja nie spadnie.

Komitet pozostał głęboko podzielony w kwestii oceny owych perspektyw inflacyjnych. Choć „większość” uczestników przewiduje stopniowy spadek inflacji w dalszej części roku, to jednak „wielu” obawia się, że może ona pozostać trwale podwyższona. Zwrócono uwagę, że bazowe wskaźniki inflacyjne pozostają niepokojąco wysokie, a oczekiwania inflacyjne znalazły się na poziomie wyższym niż przed wybuchem wojny w Iranie.

Decydenci, którzy opowiadali się w lipcu za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie, argumentowali to głównie tym, że pauza może pozwolić na trafniejsze zdiagnozowanie sytuacji. Od momentu tamtego posiedzenia opublikowano słabsze dane z rynku pracy oraz nieco łagodniejsze odczyty inflacyjne, co mocno wsparło ich pozycję.

Osoby głosujące za podwyżką oceniły, że taki ruch najprawdopodobniej ograniczyłby konieczność głębszego oraz najprawdopodobniej bardziej kosztownego (z perspektywy gospodarki) zacieśniania na późniejszym etapie.

🌍 Geopolityka

Na koniec słów kilka na temat ostatnich doniesień ze strony Axios. Portal, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformował, że wojsko USA od kilku tygodni po cichu prowadzi bezpieczny korytarz żeglugowy przez południowy kanał Cieśniny Hormuz, tuż u wybrzeży Omanu.

Każdej nocy przez cieśninę przeprawianych ma być od 15 do 20 tankowców, co pozwala na dzienny eksport rzędu ok. 10 mln baryłek ropy – czyli blisko połowy poziomu sprzed konfliktu. W niektóre noce wolumen ma sięgać nawet 15-20 mln. Amerykańskich siły mają bezpośrednio eksportować zarówno załadowane jednostki wypływające z zatoki, jak i puste statki, które zmierzają po odbiór surowca.

🛢️ Surowce energetyczne

Na ten moment owe wieści nie przełożyły się jednak w istotnym stopniu na cany ropy naftowej oraz gazu na światowych rynkach.